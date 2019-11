La province veut améliorer la gestion des foyers d’accueil pour le bien des enfants

Une enquête du gouvernement du Manitoba sur le centre B & L révèle des failles dans la communication et les méthodes utilisées pour déterminer l’aptitude des parents d’accueil à prendre soin des enfants.

La ministre manitobaine de la Famille, Heather Stefanson, a présenté vendredi les résultats de l’enquête.

Le centre B & L est une agence à but lucratif qui recrute et supervise des parents des foyers d’accueil.

L’enquête sur le centre avait été enclenchée à la suite d’un reportage de CBC News, en mars, qui faisait état d’allégations d’abus sexuels dans quatre familles d’accueil différentes supervisées par le centre B & L.

La province avait alors imposé un moratoire sur les nouveaux placements dans des familles d'accueil liées à B & L, qui a été levé en mars. Deux enfants ont été déplacés et l’un des quatre foyers a perdu le permis lui permettant d'accueillir des enfants.

« La phase 1 de l’examen portait sur la sécurité immédiate des enfants et a été faite en 10 jours. Nous avons confirmé par cette phase qu’il n’y avait pas d’autres cas d’abus sexuel », a déclaré la ministre de la Famille, Heather Stefanson, vendredi.

La ministre admet que l’enquête sur le centre B & L, a permis au gouvernement d’identifier les améliorations à apporter à l’ensemble du système.

« Nos conclusions et recommandations ne peuvent pas exister en vase clos ni se limiter à une seule organisation, dit-elle. Ces améliorations importantes devraient s’appliquer à tout un système qui doit faire mieux pour répondre aux besoins des enfants. »

Parmi les changements déjà en cours, un nouveau protocole de communication a été mis en place pour guider les différents intervenants lorsque des enfants sont placés.

Un modèle d’évaluation du foyer d’accueil plus structuré a été élaboré et mis sur pieds par le centre B & L.

Les prochaines étapes consistent à normaliser la manière dont les dossiers sont organisés et à veiller à ce que les parents d’accueil développent une sensibilité aux autres cultures.

Le gouvernement souhaite également rendre l'évaluation du placement familial plus équitable.

La ministre souligne que ces modifications ne signifient pas nécessairement plus de financement. Elle ne s’engage pas à injecter plus d’argent dans le système des services à l’enfance et à la famille.

« En ce qui concerne le financement, nous sommes passés à un modèle de financement global aux autorités, qui offrira davantage de possibilités de mesures préventives pour empêcher que les enfants ne soient appréhendés », a-t-elle déclaré.

L’enquête recommande également l’élaboration de normes et des procédures vérification provinciales permettant d’assurer que les services offerts atteignent un certain niveau de qualité.

Bon nombre des conclusions font écho aux recommandations du vérificateur général du Manitoba, qui a publié un rapport cinglant sur la gestion du placement familial dans la province vendredi.

La province n’a pas précisé à quel moment elle finira de mettre en œuvre ses solutions pour donner suite aux conclusions de l’examen de B & L.

Le centre B & L n’a pas répondu à une demande d'entrevue de CBC news.