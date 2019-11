Des manifestations en solidarité avec le peuple iranien au Canada

À Toronto, un groupe d'anciens prisonniers politiques, de professeurs d'université et de défenseurs des droits de l'homme manifestent en solidarité avec le peuple iranien alors que le pays est le théâtre de manifestations massives violemment réprimées opérées dans un huis clos médiatique imposé par une interruption d’Internet par les autorités.

Assez, c’est assez, des centaines de morts et des milliers de personnes arrêtées. Ça doit cesser. Je suis Canadien et Iranien. Je veux que la communauté internationale dénonce le régime iranien , a déclaré Mahmood Ahmadi, de l'organisme International comity against executions en Iran.

Mahmood Ahmadi, de l'organisme International comity against executions en Iran, veut que la communauté internationale fasse pression sur le régime iranien. Photo : Radio-Canada / Camille Feireisen

Rassemblés sur la place Lastman, dans le nord de Toronto, les manifestants réclament l'arrêt des violences et le rétablissement d'Internet alors que leurs proches restés au pays demeurent isolés du reste du monde, causant un lot d'incertitude et d'inquiétude dans la communauté canado-iranienne.

J’ai peur pour ma famille et je suis en colère que les gouvernements étrangers ne fassent rien. Les Iraniens sont en train de mourir et, seuls, ils n’y arriveront pas contre ce régime qui les tue. Azin Fard, manifestante

Un rassemblement similaire réunissant une centaine de personnes a également été organisé au parc Trenholme, à Montréal.

Environ une centaine de manifestants se sont rassemblés au parc Trenholme de Montréal. Photo : Radio-Canada / Sylvain Charest

Les manifestations en Iran ont débuté après l'annonce d'une réforme du mode de subvention de l'essence, censée bénéficier aux ménages les moins favorisés, mais s'accompagnant d'une très forte hausse du prix à la pompe, et ce, en pleine crise économique.

Les manifestations se sont rapidement étendues à au moins 40 villes et localités, dont Téhéran, s'accompagnant d'incendies ou d'attaques de stations-service, commissariats, centres commerciaux, mosquées ou bâtiments publics.

L'organisme Amnistie internationale dénombre un bilan provisoire de plus de 100 morts, des centaines de blessés et des milliers d'arrestations en Iran. Des chiffres niés par le régime iranien qui dénonce un complot de l'étranger.

Avec les informations de Camille Feireisen