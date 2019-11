Le Club des Archers d’Edmundston célèbre ses 60 ans!

En 1956, le photographe Roland Picard décide de sortir de sa zone de confort : il échange un de ses appareils photo contre un arc et des flèches.

Il pousse l’expérience plus loin en 1959 alors qu’il fonde le tout premier club de tir à l’arc en Atlantique.

Soixante ans plus tard, c’est son fils, Jules Picard, qui est à la tête du Club des Archers d’Edmundston.

« Si on regarde dans les archives et les photos, il y avait peut-être à peu près six ou sept membres à ce moment-là », indique Jules Picard.

Le Club des Archers d'Edmundston a été fondé en 1959, par Roland Picard. Photo : Facebook / @depuis1959

Six décennies se sont peut-être écoulées depuis, mais l’intérêt pour le tir à l’arc n’a fait que grandir.

« Moi, je suis vraiment tombé dans la marmite », dit d’un rire taquin Jules Picard. « Quand j’avais à peu près six ans, j’ai débuté, dans les années 63-65. J’ai arrêté des fois [...], mais j’ai toujours repris et aujourd’hui, 59 ans plus tard, je suis rendu président. »

Cette passion, c’est un cadeau qui lui a été offert par son père et c’est pourquoi il s’implique encore activement dans le Club.

« Mon père, il a 87 ans puis il essaie de tirer encore un peu, il nous a fait [une prestation] cet été au Jardin botanique. Mon père est arrivé en chaise roulante, on l’a aidé à se lever et il a réussi à toucher ses trois cibles », raconte-t-il fièrement.

Roland Picard sera présent aux célébrations des 60 ans du Club des Archers d’Edmundston, dimanche, au Centre Maillet.

Bien plus qu’un sport

Au fil des ans, il y a eu de très bons tireurs qui se sont fait connaître après leur passage au Club des Archers d’Edmundston.

Parmi les grands, Hermel Volpé, ancien membre du club qui s’est mérité six médailles d’or aux championnats canadiens, sans compter les dix autres médailles remportées aux championnats du Nouveau-Brunswick.

Monsieur Volpé a d’ailleurs été intronisé au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick il n’y a pas si longtemps.

Mais il n’y a pas que l’aspect sportif qui intéresse les tireurs du Club des Archers d’Edmundston. De nombreux membres sont des chasseurs et fréquentent le club pour se pratiquer en vu de la saison de chasse.

« Je dirais que la moitié du Club fait le tir à l’arc pour la chasse, mais une bonne majorité le fait pour le sport », indique Jules Picard.

La plupart des membres se sont toutefois inscrits pour pratiquer une activité sportive unique et amusante. Selon M. Picard, de nombreux enfants de bas âge participent aux activités, souvent accompagnés de leurs parents.

Des arcs traditionnels faits main

Roland Picard a commencé à créer en 1995 des arcs traditionnels faits main.

« Il a des arcs jusqu’en Europe, partout en Atlantique et au Québec. Ce sont des arcs personnalisés », raconte Jules Picard.

L'amour pour les arcs de Jules Picard remonte à son enfance. Photo : Radio-Canada / Michel le samedi

Après avoir essayé différentes types d’arcs, Jules et son père Roland ont commencé à être reconnus sur le marché pour leurs créations d’arcs hybrides.

« La hybride, ce n’est pas un arc qui est vraiment connu, ça fait une douzaine d’années que ça existe. C’est un arc qui se démarque bien des autres. »

Tout comme son père avant lui, Jules Picard espère continuer de transmettre son amour pour ce sport à tout ceux qui veulent bien se lancer dans l'aventure, avec le Club des Archers d'Edmundston.

Avec les renseignements de Michel le samedi