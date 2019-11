Un service d'aide pour les adeptes de jeux vidéo en détresse

Il y a près d’un an, Gabriel Girard a mis sur pied un service d’accueil et d’écoute pour les adeptes de jeux vidéo qui souhaitent se confier à une oreille attentive.

Ça touche toutes sortes de types de détresse, on ne fait pas nécessairement référence à de la cyberdépendance, mais il y a beaucoup de monde qui va vivre de l’intimidation, des problèmes familiaux, des ruptures, toute sorte de choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours , mentionne Gabriel Girard.

Ça arrive à tout le monde. On a beaucoup de personnes qui vont vouloir en parler. Les jeux vidéo vont être utilisés comme un refuge. Gabriel Girard, intervenant gamer

J’utilise beaucoup l’approche de proximité où je vais me mettre disponible sur internet, ajoute Gabriel Girard. Les gens me voient en direct lorsque je suis en train de jouer et peuvent venir me voir via un chat ou en vocal directement [...] à ce moment-là on va parler à part et je vais le référer vers un organisme qui sera adapté à ses besoins.

Les adeptes de jeux vidéos réunis au Centre de foires de Sherbrooke

Gabriel Girard estime faire de 30 à 50 interventions par mois, notamment via le jeu vidéo Twitch. S’il a commencé le projet seul, ils sont maintenant huit intervenants à travailler bénévolement pour aider les joueurs.

Chaque personne qui est sur ma chaîne sont des intervenants. Ils ont tous une formation en intervention que ça soit travail social, éducation spécialisée, psychoéducation… , souligne-t-il.

Selon le bénévole Samuel Gignac, l'émergence de l'industrie des jeux vidéo au Québec nécessite la mise sur pied de nouvelles ressources.

On parle souvent des concepts de cyberdépendance et d’isolement. Au lieu de voir ça comme un défi, on peut voir ça comme un outil d’intervention pour que ça vienne en aide à ces gens-là. Samuel Gignac, bénévole

Pour l'instant, les services sont offerts uniquement en ligne, mais les intervenants espèrent sensibiliser les jeunes à ces enjeux, dans les écoles.

En action à Sherbrooke

David Girard et ses bénévoles sont allés à la rencontre des participants du 7e marathon de jeux vidéo appelé la Console qui console se déroule toute la fin de semaine au Centre de foires de Sherbrooke.

Des centaines d'adeptes de jeux vidéo sont réunis au Centre de foires de Sherbrooke samedi et dimanche. Photo : Radio-Canada / John Naïs

Pendant 30 h, des centaines de joueurs s'affrontent dans une multitude de jeux. L'an dernier plus de 1000 participants ont pris part à l’événement, qui vise aussi à amasser des fonds pour plusieurs organismes.

Ça va dans le jeu vidéo, mais on va aussi beaucoup plus large dans d’autres types de jeux comme les jeux de société, il y a du cosplay donc des gens qui prennent le costume de leur personnage favori et toutes sortes d’activités actives , explique le responsable de l’évènement, Hubert Pelletier.

On veut mettre en valeur les acteurs qu’on a ici à Sherbrooke et en Estrie qui ont des activités à offrir. L’idée ce n’est pas de venir voir ce qu’ils font, mais de vraiment l’essayer. Hubert Pelletier, responsable de la Console qui console

L’Académie de lutte estrienne viendra même offrir un spectacle de lutte téléguidée samedi soir.