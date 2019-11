Des citoyens préoccupés par l’avenir de la maison Kruse, à Gaspé

Des citoyens de Gaspé s'inquiètent de l'avenir de la Maison Kruse, alors que la Nation Gespeg souhaite acheter le terrain où elle est située pour y construire un bistro et une poissonnerie.

Cette maison centenaire hébergeait des employés du Canadien National au début du XXe siècle. Elle est située près de la marina et de la gare de Gaspé.

Comme le dit l'expression populaire : la maison Kruse « manque d'amour ». Photo : Radio-Canada

Même si Gespeg évalue tous les scénarios, des citoyens craignent la démolition de cette maison, laissée à l'abandon depuis plusieurs années. Ils ont exprimé leurs inquiétudes sur le réseau social Facebook. Ils ont toutefois refusé les demandes d’entrevue.

La Nation micmaque de Gespeg espère obtenir un changement de zonage pour acheter le terrain qui appartient à la Société du chemin de fer de la Gaspésie et la maison qui est toujours la propriété de la famille Kruse.

Gespeg a commandé une étude architecturale pour évaluer trois scénarios : si c'est possible, utiliser la maison pour son projet de bistro-poissonnerie, la déménager et la léguer, ou si elle est en trop mauvais état, la démolir.

Le maire de Gaspé favorable à la préservation du bâtiment

Selon l'historien Fabien Sinnett, la maison n'a peut-être besoin que d'une couche de peinture. Photo : Radio-Canada

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, souhaite donner la chance au coureur.

On évoque un nouveau projet sur ce site-là et là soudainement il y a des gens qui manifestent leur intérêt. Moi j'adore l'histoire, j'adore le patrimoine et tout ce qu'on va pouvoir faire sera fait pour sauver ce bâtiment dans les limites de l'acceptable, indique-t-il.

Par contre, si la Nation Gespeg décide de démolir la maison, elle n'aura pas besoin, légalement, de consulter la population.

Il n’y a pas d'obligation de consultation, confirme Daniel Côté. Par contre, politiquement, comme maire de Gaspé, je souhaite la préservation du bâtiment. Je pense que c'est une opinion qui doit être partagée par mon conseil municipal également.

Une étape à la fois, la première, c'est que Gespeg puisse sauvegarder le bâtiment dans le cadre de son projet. Daniel Côté, maire de Gaspé

Peut-être pas beaucoup d'argent à investir

L'historien Fabien Sinnett Photo : Radio-Canada

L'historien Fabien Sinnett, président de Berceau du Canada, se bat depuis plusieurs années pour conserver le peu de maisons patrimoniales encore intactes à Gaspé.

Même si la préservation du patrimoine a un coût, il espère que la Nation Gespeg n'optera pas pour une démolition.

Pour garder son cachet historique, il n'y a peut-être pas beaucoup d'argent à investir , estime-t-il. De l'extérieur, elle m'apparaît bien, avec une couche de peinture. Elle va être aussi belle qu'elle était auparavant.

La Nation Gespeg doit faire connaître ses intentions, au début de 2020.

D’après le reportage de Martin Toulgoat