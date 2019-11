L'avenir de Belledune discuté dans une rencontre gouvernementale

Les maires de Belledune et de Bathurst, Joe Noël et Paolo Fongémie, ont aussi pris part aux discussions qui se déroulaient vendredi à Fredericton.

Selon Joe Noël, la rencontre s'est bien déroulée et le maire se sent confiant face aux nombreux défis auquel feront face les habitants de la région au cours des prochains mois.

« Le gouvernement a fait des choses que je n’ai jamais vues avant, dans cette province. Nous avons un plan en place et si le plan fonctionne comme prévu, et je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, il n’y aura personne d’oublié. Pas d’employé, ni de compagnie affectée par ceci », rapporte le maire de Belledune.

Il croit que cette situation permettra le développement de nouvelles entreprises dans la région.

« Donc ceci est la plus grande occasion de collaboration, avec le plus grand nombre de ministres, de députés et d’employés gouvernementaux, que j’ai eu l’occasion de voir », indique M. Noël.

Les maires de Bathurst et Belledune étaient présents à la réunion. Photo : Radio-Canada

Ceci ne peut pas échouer. Joe Noël, maire de Belledune

Le maire de Bathurst arbore aussi en ce sens: « C'était une réunion très fructueuse pour nous, ça nous rassure énormément. On sait que les employés qui sont affectés par la fermeture sont entre bonnes mains. »

Le ministre Trevor Holder a rappelé en point de presse l'importance qu'accorde le gouvernement à la fermeture de la fonderie de Belledune. Il croit que les différents paliers gouvernementaux travaillent bien afin de trouver des solutions viables à long terme pour cette communauté du nord de la province.

Vendredi, le ministre a indiqué avoir demandé à Denis Caron de se joindre au nouveau comité de transition qui tentera de trouver des solutions pour l'économie de Belledune.

« Nous avons certainement senti, moi-même, mes collègues et les membres de l’opposition, ainsi que les gouverneurs locaux, que Monsieur Caron a les connections et le leadership dans sa communauté pour [comprendre l’enjeu] », indique Trevor Holder.

La totalité des membres du comité sera présentée la semaine prochaine et ce groupe aura deux mandats : le premier visera à appuyer les employés dans leur transition d’emploi et à répondre aux besoins actuels.

Le deuxième veillera à étudier le développement économique de la région suite à la fermeture de la fonderie et à trouver de nouvelles façons d’en stimuler l’économie. Cette responsabilité reviendra à Opportunités Nouveau-Brunswick, dont les employés travaillent déjà activement sur le terrain.

« Nous sommes dans un monde qui change, ce sont des marchés qui évoluent. Nous devons penser au-delà des limites. [...] c’est important que les solutions que nous aurons développées soient réalistes et à long terme », dit le ministre Holder.

Avec les renseignements de Michel Corriveau