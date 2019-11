Tourisme Îles de la Madeleine évalue les retombées économiques de cet achalandage à 94 millions de dollars.

Le président, Damien Déraspe, indique que Tourisme Îles de la Madeleine ne veut pas dépasser la capacité d’accueil de l’archipel pour ces deux mois.

L'achalandage est fort en été aux Îles. Ici : le concours de châteaux de sable Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Déployer le hors-saison

On ne fait plus de promotion pour juillet et août , mentionne-t-il. Nous, ce qu’on veut c’est vraiment développer les débuts et fins de saison. On travaille fort là-dessus. On ne veut pas dépasser notre capacité d’accueil. On fait donc notre promotion aussi pour l’hiver, le printemps ou l’automne.

Selon M. Déraspe, la fréquentation a augmenté en septembre, depuis une douzaine d’années. Les commerces ferment un mois plus tard, ça nous indique qu’on a vraiment gagné un mois , observe-t-il. En juin, l’achalandage augmente un peu aussi.

Escale Îles de la Madeleine fait aussi état d'une excellente saison dans son bilan.

Celui de Tourisme Îles de la Madeleine précise que le nombre de transports par avion a augmenté de 12 %.

Damien Déraspe croit que l’ajout d’un vol direct entre Montréal et les Îles a suscité de l’intérêt.

Il estime que le nouveau programme Explore Québec, qui vise à favoriser le tourisme dans les régions éloignées, sera bénéfique pour les Îles.

Blanchon aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Lorraine Lafrance

Une stratégie de développement à venir

Par ailleurs, Tourisme Îles de la Madeleine entreprendra prochainement une consultation auprès des membres de l’industrie et des organismes socio-économiques des Îles pour élaborer une stratégie de développement pour 2020-2025.

Évidemment, les enjeux de main-d’oeuvre et de développement durable seront au cœur des discussions, prévoit l'organisme.

Rappelons que les Îles figurent parmi les meilleurs voyages à faire en 2020, selon un récent palmarès publié par le National Geographic. Plus précisément, le magazine cite l’observation des blanchons en hiver.