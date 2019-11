Plusieurs dizaines d'exposants au marché de Noël d'Abitibi-Ouest

L'événement, qui a lieu vendredi et samedi, accueille plus de 45 exposants. Il est organisé par la SADC d’Abitibi-Ouest avec l'implication des artisans locaux.

Les organisateurs souhaitent créer une ambiance de fête en Abitibi-Ouest en mettant en valeur les producteurs locaux.

Pour les exposants qui viennent de partout en Abitibi-Témiscamingue, c'est aussi l'occasion de faire du réseautage, explique la directrice générale de la SADC d’Abitibi-Ouest, Thérèse Grenier.

On souhaite aussi que les commerçants en profitent pour créer un élément attractif, que lorsque les gens quittent le marché, ils aient le goût d'aller dans les commerces en Abitibi-Ouest, dit-elle. On est en mesure de constater qu'on répondait à une approche de valorisation de nos produits et à une atmosphère de fête aussi.

Le père Noël est présent pour une prise de photos samedi après-midi.