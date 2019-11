Metrolinx fait déjà la promotion de la ligne Ontario avec des influenceurs sur Instagram

Sur une photo, une femme avec un manteau rose et une tasse de café à la main, se trouve sur la rue Queen Ouest à Toronto. Le message qui accompagne la photo sur Instagram dit que la ligne Ontario de la province va considérablement réduire la congestion et la durée des trajets au centre-ville.

Lorsqu'on cherche avec le mot clé #mxitshappening sur le réseau social, d'autres publications du genre apparaissent.

Celles-ci font partie d'une campagne de publicité lancée par Metrolinx avec de jeunes influenceurs de la région de Toronto qui vantent les différents projets de l'agence de transport provinciale.

Depuis fin octobre, 11 personnalités populaires locales, des blogueurs, des youtubeurs et des entraineurs, chacun comptant de 8000 à plus de 174 000 abonnés affichent ce genre de publication.

La ligne Ontario aura 15 stations qui feront en sorte qu'il sera plus rapide et plus facile de rejoindre différents endroits dans la ville , est-il écrit dans l'une d'elles par exemple.

Des campagnes efficaces

Anne Marie Aikins, porte-parole de l'agence de transport provinciale, n'a pas voulu dire combien la campagne a coûté, affirmant qu'il faudrait faire une demande officielle d'accès à l'information pour obtenir ces détails.

Nous n'avons pas de budget séparé pour les coûts liés aux influenceurs parce que d'engager des influenceurs est juste une partie de nos campagnes de marketing , a-t-elle dit ajoutant que Metrolinx travaille avec plusieurs agences externes sur ses campagnes de communication.

Jusqu'à présent, des publications semblables ont été très efficaces pour faire la promotion de Metrolinx auprès des plus jeunes, selon Anne Marie Aikins.

L'agence croit aussi que ces campagnes ont permis à GO Transit d'augmenter son nombre d'usagers qui est passé de 72,4 millions en 2017-2018 à 76 millions l'année suivante.

Une initiative prématurée?

L'initiative suscite toutefois de l'inquiétude chez certains qui croient que cette campagne est prématurée et pourrait tromper les résidents sur l'avancée des projets comme celui de la ligne Ontario.

Annoncée par le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, en avril dernier, la ligne de 15 km doit être terminée en 2027.

Le conseiller municipal de Toronto, Josh Matlow croit que Metrolinx et le gouvernement de l'Ontario devraient bâtir le transport en commun et ensuite faire des annonces .

L'un des influenceurs dit par exemple que Metrolinx compte ajouter une station de la ligne Ontario au parc Moss, alors que les stations et le tracé de la ligne peuvent encore changer.

La ligne n'est pas encore entièrement approuvée. Il y a encore du travail à faire pour déterminer où les stations se trouveront , insiste Josh Matlow. Et déjà certaines des stations proposées ne semblent pas être acceptées par la communauté.

L'aspect financier du projet de la ligne Ontario est aussi en évolution. Selon une première étude de cas approuvée par le conseil d'administration de Metrolinx en septembre, le coût du projet pourrait être de 9,5 à 11,4 milliards de dollars, mais les normes de l'industrie suggèrent que la facture finale pourrait être le double.

Étant donné ces incertitudes, Josh Matlow suggère de changer le mot clé #mxitshappening (NDLR Metrolinx ça se passe en ce moment). Ça devrait être quelque comme #Itmaybehappening (NDLR Ça pourrait arriver), si toutes les stations que nous promettons sont approuvées, et que nous pouvons garantir le financement et si un autre gouvernement ne rejette pas tous nos plans.

Anne Marie Aikins entend les inquiétudes, mais affirme que même si la ligne Ontario en est toujours à ses prémisses, Metrolinx considère que de bâtir le transport en commun est une nouvelle qu'il faut partager avec le public. Le but de la nouvelle campagne, selon elle, est de s’assurer que le public voit que les choses avancent et soit optimiste.

Selon Jenna Jacobson professeur adjointe à l'Université Ryerson et spécialiste du marketing avec les influenceurs, dit que ce que ces derniers reçoivent en échange de leurs publications peut aller de produits gratuits à des billets pour des évènements ou même de l'argent.

CBC a tenté de contacter des influenceurs qui ont participé à la campagne de Metrolinx, mais aucun n'a répondu pour l'instant.