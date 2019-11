Éclosion d'infection à E. coli associée à la laitue romaine provenant de Salinas

Les autorités sanitaires américaines enquêtent actuellement sur une éclosion d'infection à E. coli qui est associée à de la laitue romaine provenant de Salinas, et l'agence canadienne a confirmé que de la laitue cultivée dans cette région est importée au Canada à ce moment-ci de l'année.

Même s'il n'y a pas d'éclosion au Canada, l'Agence de la santé publique du Canada a relevé un cas canadien dont l'empreinte génétique est similaire à celle des cas recensés dans le cadre de l'enquête menée aux États-Unis , peut-on lire dans un communiqué publié par l'ASPC  (Nouvelle fenêtre) vendredi soir.

Par conséquent, l'Agence de la santé publique du Canada demande aux Canadiens de ne pas consommer, vendre ou servir de la laitue romaine provenant de la région mentionnée.

Ces conseils de sécurité ne concernent pas la laitue romaine récoltée au Canada.

Nouvelle éclosion, même région

Selon les résultats de l'analyse en laboratoire effectuée par les autorités américaines, le cas signalé au Canada est aussi génétiquement similaire aux cas recensés pendant les éclosions d'infection à E. coli qui sont survenues en 2017 et en 2018 et qui étaient liées à la laitue romaine.

En 2018, 29 personnes avaient été contaminées par la bactérie présente dans la laitue, principalement au Québec, selon une enquête de l'Agence de la santé publique du Canada. Une poignée de personnes étaient également tombées malades en Ontario et au Nouveau-Brunswick, ainsi que trois en Colombie-Britannique.

Ce lien donne à penser qu'il existe une source de contamination récurrente , a mentionné l'ASPC dans le communiqué publié vendredi.

Selon le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (Food and Drug Administration), les laitues contaminées à cette époque auraient été récoltées dans les régions agricoles côtières du centre et du nord de la Californie. Salinas, l'endroit qui est associé à la présente éclosion, est une région côtière du nord de la Californie.

La bactérie E. coli, présente dans les excréments d'animaux et parfois dans la viande crue, peut entraîner de sérieux troubles digestifs, dont des crampes et des diarrhées sanglantes.

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, les fruits et légumes crus qui ont été en contact avec des fèces infectées d'animaux sont une source fréquente d'infections à E. coli . L'ASPC souligne également que la laitue peut se contaminer par des bactéries au cours de la récolte ou après, lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport de ce produit horticole .

La contamination peut aussi se produire à l'épicerie ou à la maison par une contamination croisée avec les bactéries nocives de viande sur le comptoir ou la planche à découper, ou encore dans le réfrigérateur.