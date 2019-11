Manque de médecins : l’urgence de Port-Cartier à nouveau à service réduit

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord précise que l'urgence demeure malgré tout ouverte. Une infirmière au triage déterminera le niveau d'urgence de chaque patient. Les cas urgents seront vus par le médecin de garde, mais les cas moins urgents seront redirigés vers d'autres services.

Le coordonnateur du territoire Port-Cartier du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Enock Cormier, explique que le bon fonctionnement des urgences à Port-Cartier dépend des médecins en provenance de l’extérieur qui viennent soutenir les services de façon occasionnelle. En ce moment, on a deux médecins sur les effectifs qui couvrent le service d’urgence. On est aux dépens des médecins dépanneurs qui viennent d’un peu partout au Québec heureusement nous prêter main-forte. Par contre, ça amène certaines difficultés pour couvrir les horaires à ce moment-ci , affirme Enock Cormier.

Sur une possibilité de 11 médecins, sept sont présentement à l’emploi du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux à Port-Cartier, et quatre sont réellement en activité en ce moment. Seuls deux médecins de ce lot pratiquent à l’urgence.

Il y en a une qui doit de façon systématique annuler ses cliniques de médecine de famille pour donner un coup de main du côté de l’urgence Enock Cormier, coordonnateur du territoire Port-Cartier du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Depuis le début de l'année, les services à l'urgence de Port-Cartier ont été réduits pendant au moins 24 heures au mois de novembre, octobre, septembre, juin et mai.

Utiliser l’urgence en premier recours

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Port-Cartier accueille les résidents de Port-Cartier, Gallix, et Pointe-aux-Anglais.

M. Cormier indique cependant que, depuis les dernières années, des gens provenant des municipalités avoisinantes se rendent parfois à l'urgence de Port-Cartier. L’an dernier, sur les 17 000 consultations à l’urgence, 30 % des patients venaient de Sept-Îles et de ses environs.

L’utilisation de l’urgence comme premier recours, au lieu d’une clinique locale ou d’un pharmacien, provoque une pression supplémentaire sur les médecins.

Les infirmières au pied du mur

Nathalie Savard, présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), convient que la situation actuelle n’est pas idéale, mais qu'elle reflète la pénurie de main-d’oeuvre généralisée dans le domaine de la santé.

C’est clair que ce n’est pas une situation qu’on aime et qu’on voudrait que ça se produise souvent. Mais devant le fait, les mesures ont été mises en place et c’est clair pour nous qu’il faut que ce soit ponctuel les fermetures d’urgence , affirme-t-elle.

L’embauche d’une infirmière praticienne spécialisée pourrait venir parer à ce genre de situation, pense Nathalie Savard. Le recrutement demeure toutefois un enjeu difficile.

Nathalie Savard est présidente du SIISNEQ-CSQ, qui représente les infirmières du nord-est québécois (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Pénurie de médecins de famille sur la Côte-Nord

Lors de son assemblée publique annuelle d’information mercredi soir, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a fait un nouveau bilan de la pénurie de personnel à laquelle il est confronté. Pour subvenir aux besoins de la région, il manque présentement 33 médecins de famille.

Avec les informations de Alexandre Courtemanche et Nicolas Lachapelle