Un premier gain dans les Maritimes pour les Saguenéens

Les hommes de Yanick Jean menaient 5 à 2 à mi-chemin en troisième période avant de voir leurs adversaires effectuer une remontée. Les Bleus ont toutefois freiner l'hémorragie.

Dans la victoire, Rafaël Harvey-Pinard a récolté un but en plus d'être complice du tout premier but du défenseur Félix-Antoine Drolet dans l'uniforme des Saguenéens. Les Sags compléteront leur voyage au Cap-Breton dimanche en affrontant les Eagles.

Par ailleurs, l'équipe a confirmé que l'attaquant Hendrix Lapierre avait bel et bien subi une troisième commotion cérébrale en 10 mois, jeudi soir à Moncton. Son état de santé sera évalué à son retour à Chicoutimi.