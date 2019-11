Forte hausse des demandes d'expulsion des locataires non fautifs à Toronto

Un nouveau rapport indique qu'à Toronto, le nombre de locataires non fautifs expulsés par des propriétaires cherchant à tirer profit de la pénurie de logements a augmenté de « manière inquiétante ».

Depuis l'exercice financier 2015-2016, il y a eu une augmentation de 84 % du nombre de propriétaires privés cherchant à expulser des locataires pour récupérer un bien pour leur usage personnel, et une augmentation de 294 % du nombre de demandes pour de soi-disant rénovations .

Ces chiffres figurent parmi les principales conclusions du rapport rendu public vendredi par le Centre ontarien de défense des droits des locataires (ACTO).

Les données incluses dans le rapport ont été générées en suivant les interactions entre les avocats et les locataires des quatre bureaux de la Commission de la location immobilière à Toronto.

L’organisme recommande à la province de présenter un projet de loi visant à empêcher les propriétaires de demander des loyers excessifs et à limiter les circonstances dans lesquelles les logements locatifs existants peuvent être démolis, convertis ou rénovés.

Le rapport indique que la province n'a pas pris de mesures pour remédier au fait qu’il y ait de moins en moins de logements locatifs abordables, et a également omis de faire respecter les réglementations visant à protéger les locataires contre des expulsions non justifiées, selon le rapport.

Depuis 2016, nous observons des tendances inquiétantes dans l'augmentation du nombre d'expulsions dans la ville Rapport du Centre ontarien de défense des droits des locataires (ACTO)

Un complexe immobilier résidentiel en construction à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Bien que le nombre d'expulsions provoquées par des locataires ne payant pas de loyer ait fluctué au cours de cette même période, le nombre d'expulsions des locataires non fautifs a sensiblement augmenté, selon le rapport. Ceux-ci sont divisés en deux catégories.

Les premiers sont des expulsions pour une réclamation pour usage personnel d’un propriétaire affirmant que lui ou un membre de sa famille immédiate s'installe dans la propriété. En 2015, la Commission de la location immobilière avait reçu 323 demandes de ce type, et leur nombre n'a cessé d'augmenter chaque année depuis, avec 595 au cours de l'exercice 2018-2019.

Le deuxième type d'expulsion de locataires non fautifs concerne les travaux de rénovation, de réparation ou de transformation nécessitant le départ du locataire. En 2015, 18 de ces demandes ont été présentées à Toronto. Ce nombre a augmenté chaque année depuis, avec 71 au cours de l'exercice 2018-2019.

Le directeur juridique du Centre ontarien de défense des droits des locataires, Kenneth Hale, explique que les rénovations offrent souvent aux propriétaires une chance de facturer des taux mensuels beaucoup plus élevés aux locataires à revenus élevés.

Si vous recevez un avis de votre propriétaire, asseyez-vous et lisez-le du début à la fin. Kenneth Hale, directeur juridique d'ACTO

Il est difficile pour la Ville de faire la différence entre une personne qui effectue les réparations nécessaires aux appartements et une personne qui crée une rénovation uniquement dans le but de faire sortir le locataire et d'augmenter le loyer , a expliqué M. Hale à propos des loyers abusifs.

Les loyers abusifs arrivent au moment de l’arrivée des locataires après le départ des locataires qui sont expulsés — pour une raison quelconque — et que le propriétaire est en mesure de fixer un nouveau loyer en se basant uniquement sur le fait qu'il y a une pénurie de logement s, a déclaré Kenneth Hale.

La loi est censée protéger les locataires en leur permettant de réoccuper le même loyer une fois les travaux terminés. Mais cela ne semble pas se produire , a-t-il poursuivi, ajoutant que la loi était très difficile à faire appliquer.

Dans l’ensemble, le nombre de demandes d’expulsion des locataires non fautifs a augmenté de 50 % à Toronto au cours des quatre dernières années, passant de 1387 à 2084.

Peu de représentation, longues attentes à la Commission

De nombreux locataires ne connaissent pas leurs droits et la moitié des locataires n'assistent pas aux audiences de la Commission de la location immobilière pour se défendre contre une affaire d'expulsion, indique le rapport.

Ceux qui se présentent n'ont souvent aucune représentation pour les aider, que ce soit un avocat, un assistant juridique ou un agent immobilier.

L’Office a constaté qu’en 2018, seuls 2,6 % des locataires étaient représentés aux audiences, contre 79,5 % des propriétaires.

Des locataires du quartier de Parkdale, à Toronto, manifestent contre la hausse de leur loyer par leur propriétaire qui veut augmenter leur loyer pour récupérer les coûts des travaux de rénovation, en février 2018. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

En outre, dans le nord de Toronto, les locataires ont attendu en moyenne 38,7 jours avant que leur expulsion soit entendue par la Commission de la location immobilière. Dans le sud de Toronto, cette période est en moyenne de 80 jours. Le rapport attribue ces retards à l'incapacité de la province à nommer des arbitres à la Commission .

Dans un courriel, un porte-parole du ministère des Affaires municipales et du Logement a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures pour remédier aux retards au sein de la commission.

Entre janvier 2019 et octobre 2019, le gouvernement a nommé 12 nouveaux arbitres à temps plein et un nouvel arbitre à temps partiel. Des recrutements sont en cours pour recruter d'autres arbitres de la Commission , indique le communiqué, ajoutant que le gouvernement a également tenu des consultations sur la manière d'améliorer l'expérience de la location pour les locataires et les propriétaires avec des modifications éventuelles de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Avec tous les changements proposés, nous assurerons la protection continue des locataires, y compris contre les expulsions illégales et le maintien en bon état des bâtiments , poursuit le communiqué.