Des centaines d'écoles seront équipées d'un défibrillateur externe automatisé

À partir de maintenant, tous les élèves de secondaire trois des écoles publiques de la province seront formés en RCR, et sous peu en DEA , a expliqué Carole Nadeau, qui est gestionnaire de projets pour la Fondation ACT au Québec.

Les quelque 400 écoles publiques du Québec qui offrent le deuxième cycle régulier disposent donc dorénavant des ressources nécessaires – instructeurs et matériel – pour former leurs élèves de secondaire trois en RCR. Cela signifie qu'environ 68 000 jeunes sont formés chaque année.

Deux mille enseignants sont déjà qualifiés comme instructeurs pour former les élèves.

Cinq cent soixante-dix écoles secondaires de la province (à savoir, les écoles de deuxième cycle, mais aussi celles de premier cycle et les écoles professionnelles, par exemple) recevront par ailleurs un DEA grâce à l'implication financière de professionnels du secteur de la santé et de trois grandes firmes pharmaceutiques.

Quatre-vingts pour cent des arrêts cardiaques se produisent en présence de proches qui, faute de savoir comment intervenir, ne peuvent que composer le 9-1-1 et attendre anxieusement l'arrivée des ambulanciers.

Quand tout le monde sait quoi faire dans une situation d'urgence, il y a plus de vies qui sont sauvées. Quand on donne le pouvoir et les habiletés pour sauver des vies, les gens interviennent. Il est prouvé que quand on ne sait pas quoi faire, on ne bouge pas.

Carole Nadeau, de la Fondation ACT