Temple d'Athlétisme N.-B. : raviver les souvenirs d'athlètes olympiques oubliés

Joël Bourgeois Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

William « Billy » Maynes, un coureur de Saint-Jean, et Andrew « Zan » Miller, spécialiste du saut en hauteur, de Sussex, ont participé aux Jeux olympiques de Paris, en 1924.

C'est dans cette optique que la première cohorte a été intronisée au Temple de la renommée d'ANB: pour ne pas oublier les pionniers et pour faire découvrir un pan de l'histoire sportive centenaire aux générations futures.

Athlétisme NB a rendu hommage à son histoire en intonisant d'anciens athlètes olympiques du N.-B. Photo : Athlétisme NB

Ils étaient une centaine à assister à ce premier gala d'intronisation du Temple de la renommée d'ANB, à Saint-Jean. Les 7 nouveaux membres ont tous été rattachés, de près ou de loin, aux Jeux olympiques.

Joël Bourgeois, course 3000m steeple (Atlanta 1996, Sydney 2000)

Jean Giovanni Corazza, javelot (aurait participé aux Jeux à Moscou 1980, mais le Canada a boycotté l'événement)

Diane Matheson Clement, sprinteuse (Melbourne 1956)

William Billy Maines, course de 400m (Paris 1924)

Andrew Zan Miller, saut en hauteur (Paris 1924)

Hal Merrill, javelot, poids, disque (Paralympiques Barcelone 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000)

Leroy Wasburn, bâtisseur (officiel, Montréal 1976, Atlanta 1996) Vous trouverez, plus bas, une liste de tous leurs exploits.

L’histoire de notre sport, ici au Nouveau-Brunswick, est très riche, rappelle Marc Lalonde, président d'ANB. C'est une occasion fantastique de reconnaître les réalisations passées d'athlètes qui ont ouvert la voie à d'autres Néo-Brunswickois.

Marc Lalonde, président d'Athlétisme NB, heureux de voir cette première cohorte au Temple de la renommée, sous le signe de l'olympisme néo-brusnwickois. Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

Pour Jean Corazza, c'est un honneur d'être choisi. Ça me fait chaud au coeur, ça me fait plaisir de constater que les gens se sont souvenus, mentionne monsieur Corazza.

L'athlétisme a été quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Jean Giovanni Corazza

Jean Corazza, après sa retraite, s'est consacré à la relève. Giovanni, c'est le prénom utilisé dans sa famille de descendance italienne. Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

Car, il aurait pu tomber facilement dans l'oubli. Giovanni Corazza se souvient que sa meilleure année, c'était en 1980. Mais, le boycottage canadien des jeux, en guise de protestation de l'invasion russe de l'Afghanistan, lui a fait rater les Olympiques de 1980 à Moscou. Et, dans les compétitions dites alternatives, j'ai gagné l'or en Allemagne, en Angleterre, en Norvège.

Joël Bourgeois a reçu de nombreux hommages dans sa carrière depuis sa retraite d'athlète actif.

Le coureur acadien Joël Bourgeois vit au Québec depuis 10 ans. Il aide de nombreux athlètes là-bas. Photo : Mauricio Ramos

Ça fait 10 ans que je suis parti du N.-B. Mais, je suis toujours Acadien, c'est chez moi. De me faire honorer de la sorte, c'est spécial, on le prend et merci! Joël Bourgeois

Joël Bourgeois 3000 m steeple-chase

Probablement l'athlète mondial le plus médaillé de l’histoire du Nouveau-Brunswick; il a participé à deux Jeux olympiques, trois Jeux du Commonwealth, trois Jeux panaméricains (une médaille d’or et une médaille d’argent), deux championnats mondiaux, trois championnats mondiaux des universités / Jeux FISU - Universiades (une médaille d’argent et une médaille de bronze), un championnat du monde d’athlétisme junior, et il a remporté de nombreuses médailles aux championnats nationaux, y compris plusieurs médailles d’or; il s’est aussi rendu à des championnats mondiaux de cross-country.

Jean (Giovanni) Corazza Javelot

Nommé au sein de l’équipe olympique canadienne en 1980, malheureusement tombée sous le boycottage de nombreuses nations occidentales qui protestaient contre l’invasion soviétique de l’Afghanistan; dans une tournée européenne de remplacement, organisée pour l’équipe nationale de l’époque, il a enregistré plusieurs résultats remarquables, notamment la défaite de quelques-uns des meilleurs lanceurs du monde. Il a également participé une fois aux Jeux du Commonwealth, au championnat mondial des universités / Jeux FISU - Universiades et à des essais de la Coupe du monde, et il a remporté plusieurs médailles dans des championnats nationaux, dont une médaille d’or. À sa retraite, il comptait parmi les cinq lanceurs de javelot canadiens de tous les temps.

Diane (Matheson) Clement Sprints – 100/200, relais 4 x 100m

Elle a participé aux Jeux olympiques de 1956 alors qu’elle avait 20 ans, au 100 m, au 200 m et au relais 4 x 100m. Elle a également participé aux Jeux du Commonwealth britannique (Empire britannique, à cette époque) en 1958 et a remporté la médaille de bronze au relais 4 x 110 verges. À plusieurs reprises, elle a battu le record canadien féminin sénior au 100/220 verges et 100/200 mètres. Elle a remporté plusieurs médailles, incluant la médaille d’or au championnat national. Elle a aussi joué un rôle important en tant que bâtisseuse, elle a été présidente d’Athlétisme Canada de 1973 à 1976.

William « Billy » Maynes 400m, relais 4 x 400m

Il était l’un des deux Néo-Brunswickois qui faisaient partie de l’équipe olympique de 1924. L’un des meilleurs sprinteurs au 440 verges, 1921-1924, il avait presque 22 ans lorsqu’il a fait partie de l’équipe de relais masculin canadien 4 x 400m qui a pris la 4e place, derrière les États-Unis, la Suède et la Grande-Bretagne, avec un temps de 3:22.8, devant la France et l’Italie, et devant la Finlande, qui n’a pas participé à la finale à six.

Selon un article du Evening Globe, de Saint-Jean, Maynes a été découvert alors qu'il tentait de rattraper un cheval devenu fou. Sa fougue a convaincu l'entraîneur de l'équipe nationale. Quatre plus tard, il terminait en 4e place au relais avec le Canada.

Andrew (Jack/ « Zan ») Miller Saut en hauteur

L'autre participant aux Jeux de Paris. Deux fois titré champion national (1922 et 1923), il a participé au saut en hauteur pour le Canada à l’âge de 25 ans, aux Jeux olympiques de 1924, à Paris. Aux essais olympiques en juin cette année-là, il a été sélectionné, car il était le seul sauteur canadien à se rapprocher de la norme olympique de ce temps-là (d’après une performance antérieure cette saison-là); pour cette raison, il a dû amasser la moitié des fonds pour couvrir les frais de déplacement à Paris avec l’équipe canadienne.

Hal Merrill athlète paralympique – lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot.

Il a participé à trois Jeux paralympiques dans les premières années des sports paralympiques / sports en fauteuil roulant (le terme employé dans ce temps-là), 1992, 1996, 2000. Au cours de ces compétitions, il a remporté trois médailles de bronze paralympiques, deux à Barcelone en 1992 et une à Atlanta, en 1996. Il a remporté 12 autres médailles dans diverses compétitions internationales et a battu trois records du monde au cours de sa carrière. Il a été membre de l’équipe nationale paralympique pendant 10 ans et il a ouvert la voie que les athlètes paralympiques néo-brunswickois.

LeRoy Washburn athlète, bâtisseur, officiel

Aussi surnommé « M. Athlétisme », est décédé en 2019. Athlète figurant au classement national au sprint et aux sauts; il s’est épanoui en tant qu’officiel communautaire, régional et national, organisateur et administrateur au cours de ses 50 années d’activité en athlétisme. Il a été officiel (surtout aux lancers) aux Jeux panaméricains de 1967 (Winnipeg), aux Jeux olympiques de Montréal en 1976, aux Jeux du Commonwealth de 1978 et de 1986 (Edmonton et Édimbourg, en Écosse); il a jugé à la Coupe du monde de 1979, à Montréal; il a été officiel technique international pour les Jeux panaméricains et les Jeux olympiques de 1996 (Atlanta); il était chef de mission de l’équipe canadienne et pour le championnat mondial universitaire/FISU 1987 (Yougoslavie). Il a aussi entraîné le membre intronisé et paralympien Hal Merrill de 1996 à 2000.