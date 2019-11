Pénurie d’enseignants : des commissions scolaires veulent accélérer l’immigration

La problématique, actuellement, c'est que les personnes qui ont été recrutées dans une des missions ne peuvent pas arriver parce qu'elles n'ont pas tous les papiers. Donc, on devait avoir quatre enseignantes en novembre, mais elles n'ont pas pu arriver à cause des papiers d'immigration , explique Catherine Harel Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Elle s'est adressée au ministre de l'Éducation pour qu'il fasse pression sur ses homologues de l'Immigration et de l'Emploi.

La pénurie d’enseignants est particulièrement criante à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB).

Chaque matin, on y a besoin de quelque 250 suppléants. Alors que l'année scolaire est bien entamée, il manque 50 titulaires de classe. Pour le directeur adjoint aux ressources humaines, Dany Tremblay, les gouvernements doivent reconnaître la pénurie d'enseignants du primaire et du secondaire dans la grande région de Montréal.

C'est une pénurie, on est vraiment en situation d'urgence. Juste pour le mois d'août prochain, nous aurons besoin de 300 enseignants à la CSMB alors que l'Université de Montréal et l'UQAM vont nous donner autour de 275 étudiants pour toute la région , indique-t-il.

M. Tremblay ira à Paris du 30 novembre au 2 décembre pour la troisième mission de recrutement chapeautée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), un voyage essentiel pour lui. Ça vaut la peine. La mission qu'on a faite à Paris au printemps et celle de Toulouse nous ont permis d'avoir 61 enseignants pour la rentrée prochaine , dit-il. Il espère convaincre une trentaine d'autres enseignants français de traverser l’Atlantique.

Des enseignants comme Camille Molza, engagée à Paris en juin et arrivée à la fin d'août pour faire de la suppléance à l'École Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont, donnent un grand coup de main. Je peux me retrouver avec les adolescents autistes le matin, et me retrouver en secondaire 5 en mathématiques l'après-midi , explique la jeune enseignante de 26 ans. Elle s’est laissée convaincre par la CSMB parce qu'on lui offrait un contrat dans une même école, située à proximité du quartier où elle voulait s'établir avec son conjoint, qui a fait le voyage avec elle.

Pour sa part, Claire Neyrolles est arrivée de Paris avec son conjoint et son fils de 8 ans. Elle souhaite partager son expérience très positive avec les prochains enseignants qui choisiront de déposer leur valise au Québec.

C'est vraiment formidable. J'ai retrouvé ma stabilité d'emploi que j'avais quittée en France [...] C'est sûr qu'en immigrant, il y a le stress de retrouver un confort de vie, surtout à 40 ans! , dit-elle.

Après un an de suppléance, elle est titulaire d'une classe de 3e et 4e années. Elle dispose d'un permis provisoire et doit suivre cinq cours universitaires pour acquérir le même statut que les enseignants québécois.

On est très aidés par les collègues et épaulés par la direction. Il y a un beau travail d'équipe dans les écoles québécoises , ajoute-t-elle.

La balle dans le camp du fédéral

Au gouvernement, les ministères de l'Emploi, de l'Immigration et de l'Éducation disent être conscients de la pénurie et de la nécessité d'accélérer l'arrivée de renforts de l'étranger.

Les trois ministères sont en démarche auprès du gouvernement fédéral afin qu'il […] facilite ainsi l'embauche d'enseignants étrangers et leur intégration dans leur milieu de travail au Québec en intégrant la profession d'enseignant dans la liste de professions du processus simplifié du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) , écrit la porte-parole Catherine Poulin.

Une troisième mission de recrutement

Une mission de recrutement est prévue le 30 novembre et le 1er décembre à Paris, lors des Journées Québec-Paris. Le MESS a reçu 110 candidatures jusqu’à maintenant et continue d’en recevoir.

Une mission semblable avait eu lieu au printemps dernier; 120 dossiers avaient été analysés sur place, en plus de 60 autres au préalable.

Puis, en octobre dernier, les recruteurs se sont rendus à Toulouse, où 450 candidatures ont été analysées par le ministère, dont 170 sont admissibles à l’autorisation d’enseigner.