Attaque de chien à Trois-Rivières : l'animal considéré dangereux, un groupe demande l'euthanasie

La qualification de chien dangereux implique divers scénarios, dont l’euthanasie. Toutefois, selon l’Association québécoise des victimes d’attaque de chien (AQVAC), l’animal en question aurait été retourné au propriétaire.

Cette information n’a pas été confirmée par la SPA Mauricie, invoquant la confidentialité de ses dossiers.

La directrice générale adjointe de la SPA Mauricie, Sarah-Lise Hamel, affirme que le statut de chien dangereux entraîne automatiquement des conditions de garde, peu importe le cas.

L’obligation d’avoir un terrain clôturé, de faire porter la muselière panier à l'animal, d’afficher une enseigne mettant en garde le voisinage et d’euthanasier le chien font partie des recommandations qui peuvent être émises, énumère-t-elle.

C’est selon la gravité et c’est surtout selon l’évaluation de nos experts qui prennent en compte toutes sortes de contextes et qui sont très objectifs en prenant toute l’histoire en considération , précise Mme Hamel.

Sylvie Tremblay affirme que la plaie au thorax a commencé à guérir, mais elle doit aller encore très souvent chez le vétérinaire et que son chien devrait subir une autre opération (archives). Photo : Radio-Canada

De son côté, l’ AQVACAssociation québécoise des victimes d’attaque de chien demande l’euthanasie immédiate de l’animal et estime que la SPA Mauricie n’est pas qualifiée pour évaluer la dangerosité des chiens.

Dans un communiqué, l’association réaffirme la primauté de la protection du public et demande à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de déposer rapidement des règlements pour protéger les citoyens.

Gaston Vadnais, membre de l’ AQVACAssociation québécoise des victimes d’attaque de chien , croit pour sa part que les chiens qui sont considérés comme dangereux sont davantage protégés que les individus.

Je dis que le public doit être plus protégé que ça. Là on ne réagit pas et on donne une petite carte de chien dangereux , dit le frère de Christiane Vadnais, décédée à la suite d’une attaque de chien en 2017.

Un individu attaque un autre, ou quelque chose comme ça, [...] il est accusé au criminel. Là, le chien attaque et tout est beau. Le chien est plus protégé que l’individu présentement. C’est vraiment déplorable! Gaston Vadnais, membre de l’ AQVAC Association québécoise des victimes d’attaque de chien et frère de Christiane Vadnais

Officiellement enregistrée il y a quelques jours, l’Association québécoise des victimes d’attaque de chiens souhaite offrir du support aux personnes ayant été victimes d’une attaque de chien et milite pour un resserrement de la loi en vigueur au Québec.