Arbitrage exécutoire des pompiers et policiers : des syndicats dénoncent des modifications à la loi

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick propose des changements législatifs qui apporteraient des modifications majeures au processus d’arbitrage en cas de conflit entre les municipalités et leurs pompiers et policiers.

Les conseils municipaux de huit villes (Bathurst, Campbellton, Dieppe, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton, Saint-Jean) se sont prononcés ce mois-ci en faveur d’une réforme des procédures d’arbitrage en cas de désaccords avec leurs services de police et d’incendie. Selon ces villes, le processus actuel ne tient pas compte de leur capacité de payer les augmentations décrétées en arbitrage.

Ces municipalités ont remarqué que les salaires et les sentences arbitrales prévoient plus que ce qui serait obtenu au moyen d’un processus de libres négociations collectives , a déclaré le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder.

Les modifications proposées par le gouvernement feraient en sorte que les arbitrages seraient menés par un seul arbitre au lieu d’un panel de trois arbitres, et cet arbitre serait obligé de tenir compte d’une certaine liste de critères au moment de rendre une décision.

Le public, les municipalités et les syndicats auront l’occasion de réagir devant le Comité permanent de modification des lois. Mais déjà, plusieurs syndicats ont exprimé leur désaccord.

Bob Davidson, de l'Association des policiers du Nouveau-Brunswick, le 22 novembre 2019. Photo : Radio-Canada

Bob Davidson, de l'Association des policiers du Nouveau-Brunswick, va jusqu’à affirmer que ces modifications seraient « inconstitutionnelles ». Il croit que la véritable intention du gouvernement est de limiter les hausses salariales des agents de police et des pompiers.

M. Davidson accuse le gouvernement de désinformation, de propager des faussetés et des « bêtises politiques ».

Selon lui, la province « met la charrue devant les boeufs » en proposant ces modifications à la loi sans avoir consulté toutes les parties concernées.

Adam Lordon, le maire de Miramichi, salue l'intervention du gouvernement dans ce dossier après ce front commun de plusieurs municipalités. Il ne croit pas que la procédure actuelle soit juste et équitable, mais est d’avis que les modifications proposées par le gouvernement provincial corrigeront les problèmes.

Bob Davidson (à gauche) et Adam Lordon (à droite) ont eu un bref accrochage. Photo : Radio-Canada

M. Lordon a été confronté dans les corridors de l'édifice de l'Assemblée législative à Fredericton par Bob Davidson. Ce dernier a rappelé au maire de Miramichi que les policiers de sa ville ne s'étaient jamais rendus en arbitrage exécutoire. Le maire a répliqué que c'était justement parce que le système d'arbitrage était « brisé ».

Vous savez quoi, c'est parce qu'ils sont paresseux et ne savent pas faire une bonne présentation , a rétorqué M. Davidson. Nous savons exactement comment ça fonctionne, et vous n'y connaissez rien.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) au Nouveau-Brunswick et le Comité des employés municipaux du Nouveau-Brunswick, affilié au SCFP, ont publié vendredi un communiqué conjoint dénonçant les changements à la loi.

Marc Doiron, pompier et représentant du syndicat, qualifie la loi de remède inutile à un problème imaginaire . Ces changements législatifs, soutient-il, auront un effet pervers, car les municipalités n’auront aucun avantage à négocier équitablement .

Avec les renseignements de Michel Corriveau de Radio-Canada et Jacques Poitras de CBC