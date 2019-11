Le village de Noël de la Nouvelle-France plus que jamais d'actualité à l'ère Ford

Le centre-ville de New Liskeard remonte dans le temps cette fin de semaine pour se transformer en village de Noël aux allures de la Nouvelle-France. Une trentaine d'exposants venus du Témiscamingue de part et d'autre de la frontière offrent divers produits dans une ambiance de reconstitution historique. C'est l'occasion pour les plus jeunes de découvrir des métiers presque disparus et de rendre hommage aux bâtisseurs alors que les francophones de l'Ontario traversent une période trouble.

Ici dans le pot, c'est de la magie de Noël, ça, ça vous réchauffe le coeur et l'esprit. J'en saupoudre sur votre chapeau et après ça vous avez le goût d'être heureux, de sourire et d'être gentil! , assure Marie-Christmas, alias Lise Marcotte, la main dans un bol de brillants.

La coordonnatrice de la maison du frère Moffet au Témiscamingue est venue faire la promotion des attraits touristiques historiques du Témiscamingue. Pour elle, le calendrier de l'Avent commence avec le village de Noël Nouvelle-France, auquel elle participe pour la deuxième année.

Lise Marcotte vient au Village de Noël de la Nouvelle-France à New Liskeard depuis 2 ans pour faire la promotion des attraits touristiques historiques du Témiscamingue. Elle pose avec la coprésidente de l'événement, Réjeanne Bélisle-Massie. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Un message qui prend une dimension politique

Kiosques d'artisans, marché fermier, spectacles et jeux pour toute la famille attirent plus d'une dizaine de milliers de visiteurs depuis 6 ans. L'objectif, explique la coprésidente Réjeanne Bélisle-Massie, souligner la présence francophone en Ontario. Un message qui raisonne d'autant plus depuis l'élection du premier ministre Ford.

Ça fait 400 ans qu'on est ici comme francophones et on n'est pas à veille de disparaître , clame-t-elle. C'est le message qu'on envoie à M. Ford. Ça permet aussi aux gens de comprendre que les francophones sont ici et pour les gens du Québec de comprendre qu'il y a des francophones sur ce bord-ci du lac et qu'on est bien vivants et bien dynamiques!

À lire aussi : Comment attirer les touristes étrangers autour du lac Témiscamingue ?

Sortir de l'ordinaire

Elle ajoute que l'initiative permet aussi de rapprocher les trois cultures - francophone, anglophone et autochtone - présentes autour du lac Témiscamingue.

Quand tu veux attirer des gens, il faut leur faire vivre une expérience autre que juste un marché de Noël ordinaire. Réjeanne Bélisle-Massie, coprésidente du Village de Noël

C'est un événement extérieur, donc il faut bien s'habiller! C'est le temps de porter nos fourrures! , poursuit-elle, dans un clin d'oeil à l'Association de Canot Camping du lac Témiscamingue, qui tient le kiosque d'interprétation des coureurs des bois.

Maurice Chartrand et son acolyte de l'Association de Canot Camping du lac Témiscamingue devant le kiosque d'interprétation de la Nouvelle-France. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

S'approprier l'histoire de manière ludique

Les enfants ont joué avec les fourrures, essayé d'identifier les animaux, il y a un jeu de quilles à l'ancienne, il y a des choses à faire pour toute la famille , renchérit Maurice Chartrand, alias «Loup d'hiver», bien emmitouflé dans sa pelisse. Une de nos missions, c'est d'amener un peu du passé et faire vivre les gens d'aujourd'hui, qu'ils soient au courant de la raison qu'on est ici. Ce sont les fourrures qui ont amené les gens. Le grand chemin était le lac Témiscamingue. C'est ça qui a ouvert le nord, la traite des fourrures.

Quand j'étais adolescent, on s'est battus pour les écoles secondaires en français. Les francophones ont dû se battre pour leurs droits. J'espère que c'est dans le passé. Mais pas vraiment. Parce qu'on est une minorité et comme minorité, il faut être aux aguets. Maurice Chartrand

Un forgeron à l'oeuvre! Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

L'activité de l'année pour les élèves du Témiscamingue ontarien

Au-delà de la politique, les élèves de Nathalie Simpson sont bouche bée devant les métiers d'époque, notamment devant celui du forgeron qui fait un couteau prendre forme sous leurs yeux.

On est allés voir un forgeron, un cordonnier, on s'est amusés , énumère l'enseignante de 3e année à l'école Les Découvreurs. C'est la sortie de l'année venir ici, je peux rattacher tout à mon curriculum! Juste la culture aussi et la joie de partager, montrer aux enfants que c'est important de partager la culture et le français.

Le village de Noël culmine samedi soir avec la parade du Père Noël.