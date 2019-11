Soir de première pour Québec Issime

Selon les dires du directeur vocal et chanteur Jason Hudon, la formule a été améliorée, mais on conserve l’esprit de la première mouture du spectacle.

On a voulu que ce soit encore plus le party, que les gens dans la salle sentent l’énergie contagieuse des artistes sur scène , mentionne Jason Hudon.

Il ajoute que plusieurs numéros de groupe ont été créés et que les artistes ont eu 65 nouvelles chansons à apprendre.

Même les chansons incontournables qu’on n’avait pas le choix de garder, tout a été repensé : la mise en scène, les costumes, les chorégraphies. Jason Hudon, directeur vocal et chanteur

Cette année, neuf chanteurs performent sur scène alors qu’il y en avait sept par le passé. La troupe tenait à intégrer la relève.

Québec Issime, c’est notre mission de former des artistes et c’est la plus belle école qu’il ne peut pas y avoir. Les affaires comme ça, ça existe presque nulle part et on veut vraiment donner la chance à des jeunes de pouvoir venir évoluer là-dedans pis apprendre au sein de notre troupe , conclut le directeur vocal du spectacle.

Party 2 est présenté jusqu’au 31 décembre.