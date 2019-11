Les opposants du parc éolien à Anse-Bleue ont rencontré le ministre Carr

Trois représentants d'Anse-Bleue, un du DSL de Dugas et la députée de Caraquet, Isabelle Thériault, ont discuté vendredi avec le ministre fédéral de l'Environnement et des gouvernements locaux, à Fredericton.

Ces derniers sont sortis vendredi de leur rencontre avec des sentiments partagés.

Selon Martin Dionne, membre de l'Association des énergies renouvelables responsable de la Péninsule acadienne, le but de cette rencontre était de demander au ministre de ne pas accorder d'aide financière de 20 millions de dollars à Bathurst.

« La discussion a tout de suite bifurqué vers l’étude d’impact environnemental. On a souvent eu à ramener la discussion sur le 20 millions. Maintenant, est-ce qu’il nous supporte, en tant que maires des DSL, je me demande », indique-t-il. « On est venu faire certain que le ministre Carr était bien au courant que les gens s’opposent au projet. »

Martin Dionne et Patrick Thériault à l'assemblée publique le 31 octobre 2019 à Anse-Bleue. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Martin Dionne avoue ne pas comprendre pourquoi le gouvernement permet à une municipalité de continuer un tel projet dans une autre communauté, alors que cette dernière s'y oppose. Il craint que les inquiétudes énoncées lors de la réunion n'aient pas eu l'impact voulu .

« Ce n’est pas un projet communautaire quand l’argent vient à 100 pour cent d’ailleurs, les profits vont s’en aller ailleurs et la communauté qui aura les éoliennes c’est Anse-Bleue et les gens ne sont pas intéressés », dit-il.

Le membre de l’Association indique toutefois que la réunion ne s’est pas terminé comme il l’aurait voulu. Le ministre Jeff Carr s'est fait timide et a plutôt indiqué que les arguments apportés par les opposants seront étudiés.

Toujours selon Martin Dionne, le ministre Carr leur a subtilement conseillé de s'entendre avec la municipalité de Bathurst, qui elle demande aux opposants de faire appel au gouvernement.

« On sent un peu qu'ils se lancent la balle », rapporte M. Dionne.

Selon le représentant de l'Association, la députée Isabelle Thériault doit faire quelques appels cette semaine pour trouver des gens qui veulent travailler sur ce dossier. Il rapporte que « personne ne veut mettre un terme au projet à cause des répercussions ».

« Personne ne veut mettre fin au projet, car il y aura des conséquences, mais les conséquences sont plus grandes si on impose à une communauté un projet qu’elle ne veut pas accueillir », termine-t-il.

Avec les renseignements de René Landry