Le conseil de bande de Gespeg souhaite rassurer ses membres

Au cœur des enjeux soulevés dans le texte publié mercredi se trouve le projet de réforme du code électoral de la nation de Gespeg. Certains membres soutiennent notamment que le conseil refuse de modifier une clause permettant d’être à la fois élu et employé du conseil de bande.

Terry Shaw, qui se trouve lui-même dans cette situation, reconnaît que la situation comporte un risque de conflits d’intérêts, et assure que la question fait partie des préoccupations du conseil

Le conseil de bande réfute également les allégations d’intimidation de son ancienne chef, Manon Jeanotte, qui a affirmé avoir elle-même été victime de certains conseillers, au même titre que des employés du conseil.

Terry Shaw indique que la direction de la nation n’a reçu aucune plainte en ce sens, même s’il reconnaît l’existence de certaines tensions. Bien sûr, il y a eu des frictions, qui font en sorte que l’environnement de travail a pu être un peu difficile pour certains, admet-il. Ça peut arriver, et oui, c’est arrivé.

Le porte-parole du conseil de bande précise que malgré les efforts, la communauté n’arrive pas à s’entendre sur les amendements à apporter au code électoral.

Malheureusement, en date d’aujourd’hui, on n’a pas pu finaliser le code, explique-t-il. Il y a eu des consultations, mais il n’y a pas encore eu de résultats concrets. Ce qui a été fait est quand même bien et bon, mais ce n’est pas final.

Il y a eu moins de participation qu’on voulait et [...] le but de la révision du code, c’est de vraiment refléter les intérêts de nos membres , précise Terry Shaw

Il ajoute que le conseil actuel est légitime, parce qu’on a eu une extension de quelques mois à notre mandat de quatre ans, pour avoir un résultat pour le code électoral .

Mais on a jugé qu’on n’avançait plus, parce qu’on n’a pas le consensus autour de la table, alors au début de l’année 2020, on s’en va en élection.

Terry Shaw, conseiller et porte-parole du conseil de bande de Gespeg