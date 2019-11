Apple affirme perdre de l'argent sur les réparations depuis dix ans

Accusée de rendre les réparations de ses appareils difficiles ou inaccessibles, l'entreprise invoque le statut déficitaire de son service de réparation, sous-entendant qu'elle n'agit pas de la sorte pour faire plus d'argent, mais bien pour assurer un service fiable et sécuritaire, selon ce que rapporte le site Engadget.

Depuis quelques années, des mouvements s’organisent pour revendiquer le droit des consommateurs et consommatrices à réparer eux-mêmes leurs appareils électroniques. Apple est l’une des entreprises au coeur de la grogne populaire.

Elle est accusée de faire des pieds et des mains pour rendre les réparations de ses appareils difficiles ou inaccessibles au grand public, et d’adopter une approche restrictive en matière de réparations faites par des tiers. En conséquence, les propriétaires d'iPhone ou autres appareils sont forcés de faire réparer leur téléphone chez Apple à des coûts souvent bien plus élevés que chez un tiers indépendant.

Les nombreuses critiques à l'endroit d'Apple ont éveillé l'attention des autorités antitrust américaines, chargées de maintenir la concurrence en empêchant la concentration excessive de sociétés d'un même secteur ou de secteurs liés. Elles demandent maintenant des réponses.

L'entreprise a répondu aux allégations via Kyle Andeer, vice-président aux affaires juridiques corporatives d'Apple. Selon lui, les critiques ne tiennent pas la route puisque le service de réparation de la compagnie perd de l'argent depuis une décennie.

Chaque année depuis 2009, les coûts liés à nos services de réparation ont dépassé les revenus générés par ces réparations , a expliqué M. Andeer dans sa réponse au comité antitrust des États-Unis. Le but de l'approche protectionniste de l'entreprise en matière de réparation est de s'assurer que les réparations sur ces appareils complexes soient fiables et sécuritaires , ajoute-t-il.

Surfacturation

Selon le site Engadget, cette déclaration peut sembler curieuse au regard des faits constatés sur le terrain. L'an dernier, une enquête de CBC News  (Nouvelle fenêtre) avait révélé qu'Apple chargeait 1200 $ pour la réparation d'un MacBook, réparation qui coûtait environ 75 $ chez une entreprise tierce. Toujours selon Engadget, le remplacement d'une vitre de Iphone X se détaille 279$ chez Apple, alors que l'entreprise indépendante iPhoneDocNYC charge 170$ pour le même service.

Kyle Andeer affirme qu'une réparation effectuée par du personnel non formé peut causer des risques de sécurité. Il donne l'exemple d'une vis mal serrée qui pourrait endomager la batterie et causer une surchauffe et même un feu.

Il ajoute que l'entreprise a instauré des nouveaux programmes pour tenir compte des critiques à son égard, comme son partenariat de réparation avec Best Buy ou son nouveau système qui permet aux réparateurs indépendants de téléphones intelligents d’acheter des pièces, des outils et des guides de réparation officiels directement de l’entreprise.