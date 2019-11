Le tourisme francophone au rendez-vous en Colombie-Britannique

Une initiative francophone

La SDE lance le guide de poche de l'explorateur de la Colombie-Britannique en français et en anglais pour favoriser le tourisme dans la province. Des fonds de 20 000 $ ont été déployés par Patrimoine Canada pour l’impression de 25 000 exemplaires du guide et sa mise en ligne.

Un nouveau guide touristique bilingue vient tout juste d'être publié par la SDE, une première fois en 10 ans. Photo : Radio-Canada / Claudia Cantin

Le guide affirme, entre autres, qu’il y a 73 000 francophones et 300 000 francophiles en Colombie-Britannique et que les six régions touristiques de la province offrent des services en français.

Le guide comprend des coups de coeur pour chaque région. Il parle du tourisme francophone qui comprend le paysage patrimonial et culturel et la visibilité des entreprises francophones et celles qui offrent des services en français.

Le tourisme francophone est une nouvelle tendance à laquelle la SDE s’est intéressée depuis que la province s’est elle-même penchée dessus en créant une carte en ligne des 23 lieux historiques francophones qu'elle a reconnus.

Nicole Smith-MacGregor, gestionnaire de Projets et tourisme de la SDE, présente un nouveau guide touristique bilingue de la province. Photo : Radio-Canada / Claudia Cantin

La communauté francophone de la Colombie-Britannique participe au développement économique de la province et du Canada. Nicole Smith-MacGregor, gestionnaire de Projets et tourisme de la SDE

C'est un projet qui planait depuis longtemps, mais qui attendait d'obtenir les fonds nécessaires pour se réaliser, confie la gestionnaire de Projets et tourisme de la SDE.

Hausse de touristes francophones

L'Office de tourisme de Vancouver affirme que le nombre de touristes francophones dans la province est grandissant.

Leurs statistiques démontrent que, jusqu’à la fin du mois d’août 2019, il y a déjà une augmentation de 6,7 % de touristes francophones, cette année, en Colombie-Britannique.

Parmi ces touristes francophones, 26 000 touristes viennent de France. Dans les dernières années, une augmentation des vols internationaux en provenance de France a été observée.

Il y a aussi une bonne partie des touristes francophones qui proviennent des autres provinces du Canada. Jusqu’à maintenant, plus de 4 millions de Canadiens sont venus visiter la Colombie-Britannique en 2019.

Tourisme et développement économique

La contribution financière du tourisme est de 4,8 milliards de dollars dans l’économie du Grand Vancouver. L’industrie représente environ 70 000 emplois à temps plein dans cette région, selon l'Office de tourisme de Vancouver.

Gwendal Castellan, gestionnaire du développement durable à l’Office de tourisme de Vancouver, souligne que le tourisme est une façon d’attirer des employés pour les entreprises. C'est aussi l’occasion pour un investisseur d’avoir une première interaction avec la ville et, par la suite, il peut s’imaginer établir un siège social ou une entreprise dans la région qu'il a visitée.

C’est bien de voir que, dans le développement économique, on pense au tourisme en faisant partie de l’atout pour notre région , affirme le gestionnaire du développement durable à l’Office de tourisme de Vancouver.

Un guide gratuit

Le nouveau guide bilingue est gratuit et offert sur le site Internet de Tourisme Colombie-Britannique  (Nouvelle fenêtre) .

On peut aussi faire des commandes individuelles à l'adresse courriel info@sdecb.com.

Le guide sera également distribué à travers la province et dans les régions ciblées ailleurs dans le monde au cours des prochains mois.