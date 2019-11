Conditions routières difficiles au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le week-end commence difficilement sur les routes de la région. Depuis vendredi après-midi, les conditions se dégradent et les déplacements demeureront compliqués pendant la nuit.

Les rafales pourraient atteindre 80 km/h au Saguenay et 60 km/h au Lac-Saint-Jean. La neige devrait tomber toute la nuit au Saguenay et dans la réserve faunique des Laurentides et elle devrait cesser vers minuit au Lac-Saint-Jean.

La 169, en direction sud, a été fermée à la circulation entre Hébertville et l'intersection de la route 175.

On note un accident à Albanel ainsi qu'à Saint-Bruno sans blessé grave toutefois.

Deux camions lourds ont fait des sorties de route sur la 175 vendredi. Vers 15 h un camion-remorque a fait une embardée pour se retrouver sur le terre plein au. Un peu plus tôt vers 13 h, un autre camion qui roulait en direction sud s'est retrouvé dans le fossé au kilomètre 98 entre l'Étape et Stoneham.

Les conducteurs doivent faire preuve de prudence et adapter leur conduite aux conditions hivernales.