Un nouveau foyer pour personnes âgées pourrait ouvrir à Grosse-Île

Un ancien foyer de neuf personnes avait fermé ses portes en 2010.

Selon la présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux des Îles, Jasmine Martineau, la présence d’une quarantaine de résidents démontre la volonté de la population pour aller de l’avant.

Je sens que les gens étaient mobilisés pour faire en sorte que quelque chose de concret puisse émerger de cette rencontre-là , mentionne Mme Martineau. Parce que les gens de Grosse-Île veulent vraiment avoir un endroit, une maison d’hébergement, pour les personnes qui nécessitent des soins plus importants.

Un comité citoyen sera formé pour mener le projet. Un organisme sans but lucratif devrait être créé.

La PDG du CISSS estime qu'il est trop tôt pour qu’on puisse parler d’un nouveau bâtiment ou de la réfection de l’ancien.

Le port de Grosse-Île. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon Jasmine Martineau, Grosse-Île et les Îles-de-la-Madeleine en général sont bien pourvues en services de soins à domicile et en soins palliatifs. Il s’agit de répondre à la volonté des résidents qui sont reconnus pour garder leurs personnes âgées le plus longtemps possible , dit-elle.

Actuellement, ces personnes doivent demeurer au CHSLD Eudore-Labrie à Cap-aux-Meules.

Les familles de Grosse-Île ne veulent pas qu’on déracine les gens de leur milieu , dit-elle. On le comprend très bien. On va voir de quelle façon on peut travailler un projet, peut-être une maison qui permettrait d’avoir différentes clientèles, par exemple peut-être offrir des places pour du répit offertes aux familles qui gardent leurs parents.

Il faut que le projet vienne de la population. Ce sera un foyer privé. Donc ils devront trouver le financement et gérer la bâtisse, le personnel, s’occuper de l’hébergement et des repas. Jasmine Martineau, présidente-directrice générale du CISSS des Îles

De son côté, le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux va assurer les soins et services dont les gens auront besoin. On sera là pour collaborer avec eux, les accompagner, leur fournir la bonne information sur les normes et la réglementation , indique Mme Martineau.

Les esquisses visuelles de la future Résidence Plaisance Photo : Résidence Plaisance

Le député Joël Arseneau a assisté à la rencontre. Selon lui, les besoins à Grosse-Île sont importants aujourd’hui et le seront encore plus dans le futur.

Il mentionne que la nouvelle Résidence Plaisance en construction ne répond pas aux besoins des gens de Grosse-Île.

Les personnes âgées de Grosse-Île ont la volonté de vivre les années qui leur restent dans leur communauté , rappelle-t-il. Actuellement, c’est 45 minutes de route pour aller à Cap-aux-Meules. C’est en quelque sorte les arracher à leur famille et à leur milieu.