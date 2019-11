Forum d’Halifax sur la sécurité : la place des femmes discutée par un panel d’hommes

L’événement aura lieu dimanche, à la troisième et dernière journée du 11e Forum d'Halifax sur la sécurité internationale. Il s’agit d’une conférence annuelle, indépendante et non partisane, qui réunit à Halifax en Nouvelle-Écosse de hauts dirigeants politiques et militaires du monde entier. On y aborde des enjeux de sécurité et de coopération internationale.

Cette table ronde intitulée Security Solutions, Women’s Contributions (« Solutions pour la sécurité, contributions des femmes », en français) promet, selon le programme du Forum, d’examiner la question du leadership par des femmes de la ligne de front jusqu’aux postes de commandement .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les participants à la table ronde sur le rôle des femmes dans le domaine de la sécurité internationale. Photo : halifaxtheforum.org

Les panélistes sont Atul Khare, secrétaire général adjoint à l'appui opérationnel des Nations unies; l’amiral Rob Bauer, chef de la défense des Forces armées des Pays-Bas; et le général Stephen Wilson, chef de cabinet adjoint des Forces aériennes des États-Unis. La table ronde sera animée par le modérateur Steve Clemons, envoyé spécial au journal américain The Hill.

Selon l’ancienne ministre responsable de la Condition féminine en Nouvelle-Écosse, Joanne Bernard, de ne pas inviter de femmes à partager leurs expériences sur la place des femmes dans ce domaine n’a aucun sens .

Il y a des femmes qui sont des leaders en sécurité et en défense [nationale] à travers le monde , souligne Mme Bernard, qui s’étonne qu’aucune d’entre elle n’ait été invitée à être panéliste.

L'ancienne ministre Joanne Bernard. Photo : Radio-Canada

On le sait, parce qu’ils le disent et qu’ils vont en parler , ironise la femme politique, qui a siégé à l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse jusqu’en 2017.

Mme Bernard se dit abasourdie de cette décision de céder la parole à quatre hommes et à aucune femme. Elle espère que d’attirer l’attention sur cette situation permettra de lancer le débat et de faire évoluer les choses.

Les organisateurs de ce Forum d'Halifax sur la sécurité internationale disent être à l’écoute des commentaires du public, mais ne pouvaient dire si des femmes seront invitées à prendre part à cette activité d’ici la date prévue de l’événement.

D’après le reportage de Cassie Williams, CBC