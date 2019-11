Leonard Cohen toujours vivant grâce à son fils Adam

Il rendait son dernier souffle il y a trois ans, et voilà que Leonard Cohen ajoute aujourd’hui un nouvel album à sa discographie déjà bien garnie : Thanks for the Dance. Un album à la fois doux et empreint de cette sensualité rauque propre à feu l’auteur-compositeur-interprète montréalais.

C’est grâce au travail de son fils, Adam Cohen, ainsi que d'artistes et collaborateurs et collaboratrices de longue date que cette dernière collection de chansons du maître parvient enfin à nos oreilles.

Pas des restants

Adam Cohen l’assure d’emblée : cet album, ce n’est pas un raclage de fonds de tiroirs – les retailles, les rebuts, la face B de la cassette du précédent album. Ce disque est exceptionnel parce que ce n’est pas du tout le cas. C’est vraiment de retrouver Leonard Cohen dans sa meilleure forme, au sommet de ses pouvoirs , a-t-il assuré, en entrevue avec Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle de l’émission Tout un matin.

Avant de mourir, en novembre 2016, Leonard Cohen a eu la chance de travailler sur un autre disque, You Want it Darker. L’album paru deux semaines avant son décès abordait la mort, évidemment, la finalité, Dieu. C’était, pour la légende de la chanson, une sorte de déclaration finale. Naturellement, il a fallu élaguer certaines pièces hors thème.

Quand il y avait des chansons qui avaient un côté romantique, ou même sensuel, un côté plus léger… Ce n’était pas parce qu’on ne les aimait pas, c’était parce qu’elles ne convenaient pas au dernier disque , a expliqué Adam Cohen.

Thanks for the Dance, lancé vendredi, a été l’occasion de prendre ces chansons romantiques et de leur donner vie.

Une mission du père

Pour créer le précédent album, celui de 2016, Leonard Cohen avait invité Adam à collaborer avec lui pour la toute première fois. Un honneur pour le fils, qui admet avoir mis du temps avant de se sentir à la hauteur du père, à qui il a « toujours voulu plaire ».

Je pensais que c’était quelque chose qui n’allait jamais m’arriver, en fait. Ça m’a beaucoup validé. Il y avait bien sûr aussi un côté sentimental, le père et le fils qui travaillent ensemble. Adam Cohen, auteur-compositeur-interprète

Ça me flatte, ça m'édifie, le fait qu’à la fin de sa vie, il m’ait finalement invité à participer, à ma façon, dans son œuvre. Je me demande finalement s’il a fait exprès [d’attendre jusqu’à la fin], a-t-il dit. C’est vraiment un des plus beaux cadeaux qu’il ait pu me laisser.

Adam Cohen se souvient du plaisir que son père a éprouvé en voyant les critiques positives déferler pour You Want it Darker, au crépuscule de sa vie. Il m’a dit : “Il faut absolument que tu finisses ce qu’on a commencé ensemble “ , se rappelle-t-il

Le fils a donc attendu sept mois après le décès de Leonard Cohen avant rassembler le courage nécessaire pour entrer dans son garage converti en studio, allumer son système d’enregistrement, laisser la voix de son père sortir des haut-parleurs... et entamer la conversation avec lui.

C’est ainsi qu’il s’est affairé à le réanimer, à travers l’art, à travers les pistes sonores qu’il restait de lui.

J’ai essayé de reconstruire une atmosphère autour de ces prises de voix qui lui ressemblaient, pour faire en sorte qu’il reste en vie, qu’il reste parmi nous , a expliqué le musicien.

En symbiose avec l’esprit

En travaillant sur l’ultime album Thanks for the Dance, Adam a senti que Leonard était bien présent dans le studio.

C’était un luxe de pouvoir retravailler avec lui, de pouvoir recommencer la conversation, rester en sa compagnie.

La plupart du temps, c’était presque comme si j’avais à mes côtés non seulement sa voix qui sortait des haut-parleurs, mais j’avais en tête mon père assis à côté de moi. Et je lui posais la question : “Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu n’aimes pas?” Et souvent sa réponse était tellement immédiate et directe, je me sentais en communion avec lui. Adam Cohen

La communion s’est poursuivie avec les musiciens et musiciennes qui ont participé au travail, dont Damien Riche, Leslie Feist, Jennifer Warnes et Beck. C’était, pour tout le monde, une façon de faire leurs derniers adieux. Quoique Adam, lui, n’a pas dit adieu. Pas tout à fait.