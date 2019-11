Une décision posthume favorable à un professeur injustement suspendu

Un arbitre a tranché en faveur de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (APPUL), qui se portait à la défense de la liberté académique d’un de ses membres. En 2015, l’Université avait enlevé au neuroscientifique Michael Persinger, désormais décédé, le droit de donner un cours de psychologie en raison de la plainte d’une élève.

L’ APPULAssociation des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne a déposé un grief auprès de l’Université Laurentienne peu de temps après la décision controversée. Il a fallu près de quatre ans avant qu’une décision ne soit rendue.

L’Université a commis une action inacceptable et contraire à la convention collective en interdisant au professeur Persinger d’enseigner , écrit l’arbitre Kevin Burkett dans sa décision par consentement rendue le 6 novembre.

Le président de l’ APPULAssociation des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne , Fabrice Colin, explique que Michael Persinger a été suspendu en raison d’un formulaire de consentement que le neuroscientifique faisait signer à ses élèves et qui lui permettait d’employer des mots vulgaires et possiblement offensants dans le cadre de son enseignement.

Fabrice Colin, président l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Mais à la suite d'une plainte d'une élève, la direction de la faculté lui a demandé de ne plus enseigner le cours et a mandaté un autre professeur pour le remplacer.

Or, selon M. Colin, M. Persinger utilisait ce document à la demande d’un précédent doyen, il y a environ 20 ans.

L’administration qui a retiré le professeur Persinger était bien au courant du formulaire en question, à partir de 2014 , précise M. Colin.

Le document citait quelques exemples de mots grossiers, de profanations et d'insultes homophobes et à caractères sexuels.

M. Colin a cité le professeur Persinger pour expliquer son approche concernant le langage lorsqu'il déclarait : Une de mes techniques est d’exposer les gens à tous les types de mots différents — mots idiots, mots complexes, mots émotionnels, mots profanes — parce qu’ils influencent la façon dont vous prenez des décisions et dont vous pensez.

L’administration n’a pas considéré la liberté universitaire du professeur Persinger , ajoute M. Colin.

La liberté académique, c’est essentiellement le droit de pouvoir enseigner et faire de la recherche librement sans être soumis à des doctrines quelconques ou à des politiques institutionnelles. Fabrice Colin, professeur agrégé et président de l'APPUL

Nous sommes satisfaits de la décision, a ajouté le président de l’ APPULAssociation des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne , parce qu’elle envoie un message très fort à ses membres, bien qu’il s’agisse d’une victoire douce-amère du fait que le professeur Persinger ne soit plus parmi nous aujourd’hui.

Fabrice Colin croit que Michael Persinger aurait été très heureux de la décision, car il a toujours été un ardent défenseur de la liberté académique.

M. Colin souligne le soutien dans cette cause de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU).

Le directeur général de l'ACPPU, David Robinson, a déclaré que la décision constitue un important précédent pour l'ensemble du personnel académique au pays.

Éviter que la situation se répète

L’Université Laurentienne prendra des mesures afin d'éviter qu’une situation semblable se produise à l’avenir, notamment en engageant dorénavant un processus de consultation avant de retirer le droit d’enseigner à un professeur.

L’Université a même créé une bourse annuelle pour honorer la mémoire du professeur Michael Persinger et ses travaux.