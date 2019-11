Le centre de recherche de Matane se spécialise en intelligence artificielle

Le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) de Matane change de nom. Le terme « imagerie » sera remplacé par « intelligence ». Un petit changement qui aura des conséquences importantes pour l’organisation.

Dorénavant, le centre de recherche travaillera à rendre l’intelligence artificielle accessible aux organismes et aux entreprises de partout. Il s'agit en fait, d'un changement d'orientation stratégique.

On n’a pas le choix de suivre la vague et de s’adapter. Donc, développer l’expertise et la connaissance liées à la nouvelle technologie. Isabelle Cayer, DG, Centre de développement et de recherche en intelligence numérique

Le CDRIN se spécialisait jusqu'à tout récemment en imagerie numérique. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Le nouveau rôle du CDRINCentre de développement et de recherche en intelligence numérique , par exemple, pourrait permettre à des organismes et des entreprises de prévoir des événements et surtout d'aider à prendre des décisions.

Cette capacité sera possible grâce à des modèles informatiques créés pour eux et qui seront capables de traiter des quantités astronomiques de données en peu de temps soutient la directrice.

Je pense qu’il y a une opportunité de prendre le virage pour les villes, les municipalités, comme celles qu’on a en région, indique Isabelle Cayer. On a un fleuve magnifique. La Stratégie maritime va nous apporter des opportunités pour exploiter l'Intelligence artificielle à travers les ports qu'on a autour de la péninsule.

Isabelle Cayer, directrice générale du CDRIN Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le CDRINCentre de développement et de recherche en intelligence numérique utilise déjà l’intelligence artificielle depuis un certain temps.

Il y a eu des projets en foresterie par exemple ou encore un partenariat avec Centre collégial de transfert technologique (CCTT) de Gaspé, Nergica. Les deux CCTTCentres collégiaux de transfert technologique ont collaboré pour un projet d’inspection de pales d’éoliennes avec des drones.

Le cofondateur de Fragment, David Beaulieu, expliquait en 2017 le fonctionnement de Fragment. Photo : Radio-Canada

Appuyer l'entreprise funéraire Fragment

Fragment, une entreprise funéraire de Matane a pu profiter de l’expertise du centre de recherche pour développer son offre.

Grâce à son produit, les gens en deuil peuvent partager des photos et des vidéos d’un être cher qui est décédé.

Un modèle informatique se charge d’analyser et classer les documents. Aujourd'hui, le produit est vendu au pays, mais aussi en France et en Belgique, soutient le cofondateur de Fragment, David Beaulieu.

On entend beaucoup parler d’intelligence artificielle à Montréal, dit-il, mais ce sont des entreprises qui ne travaillent qu’avec de très très grandes entreprises, ce que nous n’étions pas. Le fait d’avoir le CDRIN pour nous nous a aidés à avoir accès à des technologies, à des scientifiques, si vous voulez, de hauts niveaux.

L'édifice du Centre de développement et de recherche en intelligence numérique ne changera pas, malgré les changements annoncés pour le centre. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le CDRINCentre de développement et de recherche en intelligence numérique doit maintenant poursuivre sa recherche de projets de recherche, mais aussi dénicher le financement.

Une douzaine de personnes travaillent pour le centre de recherche. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il participe à une cinquantaine de travaux de recherche chaque année.

Le Centre collégial de transfert technologique est affilié au Cégep de Matane depuis 8 ans.