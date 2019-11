Facebook Gaming attire à son tour une vedette de Twitch

Avec plus de 1 million d'abonnés et abonnées, DisguisedToast est l’un des diffuseurs les plus populaires de Hearthstone et Teamfight Tactics sur Twitch. Sa première séance de jeu sur Facebook Gaming a débuté vendredi après-midi à 15 h HAE.

Une de mes choses préférées de la diffusion en direct est d’interagir avec des gens de partout dans le monde. Aller à Facebook Gaming me donnera une plus grande plateforme pour faire entendre ma voix avec un auditoire mondial et entendre son point de vue au sujet du monde du jeu vidéo , a déclaré Jeremy Wang par voie de communiqué.

Le Canadien a dit à CNN Business qu’il avait reçu des offres de toutes les grandes plateformes de diffusion en direct, mais que son choix s’était arrêté sur Facebook parce qu’il y voit un potentiel explosif .

La guerre des plateformes

Jeremy Wang est de loin le plus grand nom qu’a recruté Facebook pour sa plateforme de diffusion en direct de jeux vidéo, mais la propriété de Mark Zuckerberg a récemment fait plusieurs acquisitions de taille en Amérique latine et en Europe.

En octobre, deux populaires joueurs hispanophones de Fortnite, NexxuzHED et Lolito FDEZ, ont été recrutés par Facebook Gaming.

Plusieurs plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo tentent présentement de tirer leur épingle du jeu, tandis que Twitch contrôle 75,6 % du marché avec ses plus de 15 millions de visites uniques par jour.

Mixer, de Microsoft, a notamment recruté Tyler « Ninja » Belvins, un des instavidéastes les plus populaires au monde, il y a quelques mois. Plusieurs autres gros noms, dont Soleil « Faze Ewok » Wheeler et Michael « Shroud » Grzesiek, se sont récemment joints à lui.

YouTube Gaming a pour sa part signé une entente d’exclusivité avec Jack « Courage » Dunlop en octobre.

D’après un rapport de l’organisme StreamElements, Facebook Gaming détient actuellement 3,7 % des parts de marché de la diffusion en direct de jeux vidéo.