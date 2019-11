Les autobus express du centre-ville de Toronto circuleront désormais sur la rue King

Les autobus de cinq parcours express circuleront dorénavant sur la rue King aux heures de pointe, afin de profiter du corridor prioritaire au transport en commun en vigueur sur cette rue importante du centre-ville de Toronto.

Les autobus emprunteront la rue King, entre les rues Bathurst et Jarvis, avant de continuer sur leur parcours régulier.

La CTTCommission de transport de Toronto affirme que ces changements vont permettre aux utilisateurs de circuler au centre-ville plus rapidement et plus efficacement.

Les changements entreront en vigueur le 25 novembre et les trajets des parcours express 141, 142, 143, 144 et 145 seront modifiés en conséquence.