Un tronçon de la rue Sainte-Catherine rouvert pour les Fêtes

La rue Sainte-Catherine est rouverte à la circulation pour quelques mois à l'est de l'avenue McGill College. Les travaux sont interrompus pour faciliter l'accès aux commerces à l'approche des Fêtes. Une partie du chantier est terminée.

Avec des trottoirs beaucoup plus larges qu'auparavant et une seule voie de circulation, le visage de la rue Sainte-Catherine a bien changé. La Ville doit y installer du mobilier urbain et planter des arbres au printemps. Le directeur général de Destination centre-ville, Émile Roux, y voit la sortie d'un long tunnel.

L'année 2020 va être déjà positive. Oui, le chantier va reprendre, mais il va y avoir un tronçon de terminé. On va pouvoir l'animer, on va pouvoir réaliser des activités et montrer aux Montréalais-Montréalaises à quoi va ressembler leur futur centre-ville , dit-il.

Les travaux presque incessants sur la rue ont certainement eu un impact sur les commerces au centre-ville, mais si certains s'en vont, d'autres arrivent, selon Émile Roux.

Time Out Market, Décathlon, Uniqlo, Michael Kors, Chanel, toutes ces boutiques-là, avant de venir s'installer partout dans le monde, elles font des études de marché très pointues avec des spécialistes qui ont des données sur l'achalandage, le panier moyen... Émile Roux

Nouveaux trottoirs et nouvelle signalisation sur la rue Sainte-Catherine. Photo : Ivanoh Demers

D'autres facteurs expliquent parfois la fermeture de commerces, souligne le responsable de la Commission de développement économique de la Ville de Montréal, Richard Ryan.

Quand on passe du simple au double au triple comme loyer commercial, c'est évident qu'un commerce va quitter. Si en plus il doit subir les travaux d'une rue, il doit subir aussi l'impact de l'achat en ligne, tout cela mis ensemble [fait qu']il peut y avoir différentes raisons pourquoi des commerces quittent. Richard Ryan

Pour la première fois, le traditionnel défilé du père Noël se déroulera samedi prochain sur le boulevard René-Lévesque, pour faciliter le magasinage sur la rue Sainte-Catherine.

La Ville de Montréal a lancé en 2018 une série de travaux d'infrastructures et d'embellissement de la rue Sainte-Catherine, travaux qui devraient durer quatre ans.

L'artère commerciale sera réaménagée sur une distance de 2,2 kilomètres entre l'avenue Atwater et le Quartier des spectacles.

La Ville mise sur cette réfection, rendue nécessaire par le vieillissement du système d'aqueduc et des installations électriques souterraines, pour offrir un nouveau concept de magasinage urbain destiné à attirer la clientèle qui déserte de plus en plus les grandes artères commerciales.

Avec les informations de Benoît Chapdelaine