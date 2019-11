Les questions sur l'éthique n'atteignent pas Jason Kenney

Les Albertains pensent qu’il a les qualités nécessaires pour changer les choses dans la province , explique la sondeuse indépendante Janet Brown.

Elle observe que la popularité de Jason Kenney et du Parti conservateur uni est très forte et très stable, malgré le fait que Jason Kenney accumule les controverses en même temps que les campagnes victorieuses depuis son entrée sur la scène politique albertaine.

Critiqué dès ses premiers pas en Alberta

La première tâche de Jason Kenney dans la province a été de prendre le contrôle du Parti progressiste-conservateur, qui a dirigé la province pendant plus de 40 ans. C’était en 2016, et il a alors fait la démonstration du style bulldozer de ses campagnes.

Des partisans de Jason Kenney ont été accusés d’avoir harcelé une de ses concurrentes, l’ancienne ministre Sandra Jansen, lors d’une assemblée générale du parti. Une enquête du parti a confirmé des comportements impolis et inappropriés , mais sans retenir l’accusation de harcèlement.

Au cours de la même fin de semaine, le camp Kenney a aussi été accusé d’avoir organisé un coup de force : des dizaines de jeunes apparemment peu politisés arrivés au rassemblement en autobus ont permis à des pro-Kenney de prendre le contrôle de l’aile jeunesse.

Une seule sanction pour Kenney en Alberta Jason Kenney a reçu une amende de 5000 $ au cours de cette campagne qui l’a vu prendre le contrôle du Parti progressiste-conservateur. Il s’était présenté sur les lieux du vote dans une circonscription d’Edmonton malgré les règles de la campagne qui l’interdisaient. Jason Kenney voulait tester les limites de la campagne, avait alors déploré le parti. C'est à ce jour la seule sanction décidée contre lui depuis qu'il s'est engagé dans la province.

La GRC impliquée

Après la création du Parti conservateur uni en 2017, la première course à la direction est émaillée d’irrégularités et a débouché sur plusieurs enquêtes. Cette fois, elles sont menées non plus à l’interne, mais par le commissaire aux élections et la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Jason Kenney a profité au cours de cette course de l’appui de Jeff Callaway, vrai-faux candidat dont la véritable mission semble avoir été de s’en prendre à Brian Jean, le principal rival de Kenney. Les deux camps ont collaboré de façon soutenue avant le retrait de Jeff Callaway.

La campagne Callaway a par la suite été particulièrement visée par le commissaire aux élections, qui lui a imposé plus de 200 000 $ d’amendes pour non-respect des règles sur le financement.

Le premier ministre est en revanche directement mis en cause par l’ancien candidat déçu Tariq Chaudhry, qui dit avoir déboursé 27 000 $ de sa poche, à la demande de Jason Kenney. Une partie de ces dépenses aurait enfreint les règles sur le financement politique, et le commissaire aux élections s’est penché sur ce volet.

Par ailleurs, la GRC enquête sur de possibles vols d’identité lors du vote des adhérents pour désigner leur chef en octobre 2017. Selon certains, la campagne de Jason Kenney aurait manipulé le vote. Ces accusations n’ont pas été prouvées en cour.

Le renvoi du commissaire

Le projet de loi 22, qui a mis fin au contrat du commissaire aux élections sans préavis et après seulement quelques jours de débat, a suscité de nouvelles critiques. Ce premier ministre est corrompu et son cabinet est complice , a lancé la cheffe de l’opposition, Rachel Notley.

Cette dernière a dénoncé une attaque historique contre les institutions et une ingérence dans une enquête en cours.

Toutefois, les analystes interrogés ne sont pas convaincus que cet épisode aura un effet majeur dans l’opinion.

C’est dur à prédire , estime la sondeuse Janet Brown. Elle dit qu'il y aura un prix politique à payer, mais qu'il est tout à fait possible que les Albertains oublient en quelques semaines que le gouvernement Kenney s’est débarrassé du commissaire qui enquêtait sur le PCU.

« Un style abrasif »

Les gens ne seront pas surpris , juge-t-elle. Ils ont élu Jason Kenney en sachant que c’est quelqu’un qui fait ce qu’il faut pour avoir des résultats .

Ce style abrasif fait partie de l’image de Jason Kenney, affirme le professeur de l’Université de l’Alberta Frédéric Boily : C’est quelqu’un qui n’hésitera pas parfois à franchir la ligne.

Il faudrait, pour que cette critique-là finisse par ternir l’image de Jason Kenney, qu’elle vienne s’ajouter à d’autres choses, et notamment à des mauvaises performances économiques , estime Frédéric Boily.

Si les résultats sont là, on va dire : "On ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs." Frédéric Boily, professeur en sciences politiques, Université de l’Alberta

Janet Brown est du même avis, mais ajoute un bémol : le seul moment où elle a observé une baisse de soutien pour les conservateurs dans les chiffres des sondages, c’est lors des premières révélations sur la campagne kamikaze de Jeff Callaway.