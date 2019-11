Estacades à Beauceville : Geneviève Guilbault surprise par les propos du maire

François Veilleux a déploré, jeudi, que le projet d’estacades à installer sur la rivière était au point mort . Il affirmait aussi être sans nouvelles de la Sécurité publique depuis une dizaine de jours.

Bien franchement on a été tous très surpris de lire ça parce qu'on a rencontré le maire de Beauceville mardi. Il faisait partie d'une grande rencontre avec plusieurs représentants municipaux de Chaurdière-Appalaches , s’est étonnée Geneviève Guilbault.

La rivière Chaudière commence à geler à Beauceville. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Documents manquants

La vice-première ministre du Québec soutient que les estacades n’ont toujours pas été installées sur la rivière Chaudière parce que Beauceville a tardé à fournir les informations complémentaires demandées par le ministère pour l’octroi du permis.

La Ville a transmis ces informations-là [jeudi], et aujourd'hui, on va leur livrer l'attestation 24 h plus tard, l'autorisation pour la pose , souligne-t-elle.

Les produits sont commandés, tout ça avance. Si la température nous le permet, on va pouvoir l'installer début décembre. Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique

Geneviève Guilbault a aussi tenu à rappeler que c’est le gouvernement du Québec qui a financé la recherche qui a permis d’identifier les estacades comme le meilleur moyen de prévenir les inondations à Beauceville.