Vitrines de Noël : Myriam et Martin saupoudrent leur magie dans les commerces

Par l’entremise de la peinture sur verre, Martin Thibeault et sa conjointe, Myriam Dubois, utilisent l’art éphémère pour saupoudrer un peu de magie sur le paysage commercial de la région et d’ailleurs.

Chaque année, des chaînes comme Métro, Tim Hortons et Van Houtte délient les cordons de leurs bourses pour offrir à leurs clients féérie et gaieté à l’approche de Noël. Un bonhomme de neige par ci, un renne au nez rouge par-là, le couple débarque avec escabeau, peinture et pinceaux pour rendre les vitrines attrayantes.

Les artistes Martin Thibeault et Myriam Dubois peignent des fresques dans les fenêtres de commerces depuis maintenant 15 ans. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Pour les vitrines, oui, il y a de la demande. C’est quand même abordable. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus cher, ce n’est pas comme des grosses installations de décorations qu’on fait aussi. Les gens aiment aussi beaucoup l’art du direct. Ils aiment ça nous voir faire. Les vitrines, c’est vraiment quelque chose que les gens aiment beaucoup , remarque Myriam Dubois.

Fils d’artiste, Martin Thibeault dessine depuis sa tendre enfance. L’engouement pour la peinture sur verre est né, chez lui, en regardant Star Wars. Les étoiles, la cité des nuages et d’autres effets spéciaux ont été réalisés à partir de peintures sur verre.

Quand j’ai vu ça, j’ai dit : "Wow, c’est possible de peinturer pas seulement sur des toiles, mais également sur du verre". Donc, ça m’a donné l’idée de faire ça. Martin Thibeault, artiste

Martin et Myriam travaillent à partir de croquis, puis s’exercent à main levée dans les fenêtres des commerces, sous l’œil intéressé des clients.

La chaîne Tim Hortons figure parmi les clients des spécialistes de peinture sur verre. Photo : courtoisie

Si peindre des vitrines permet aux artistes de faire preuve d’audace et de se renouveler, cette forme d’art présente aussi des défis. Il faut, bien sûr, se plier aux demandes des clients, tantôt classiques, tantôt éclatées.

Ouvrir ses horizons

Les vitrines de Noël demeurent un créneau porteur depuis 15 ans pour les deux adeptes du vitrail éphémère. Mais les aléas de l’économie ont forcé le couple à diversifier son offre, histoire de continuer de vivre de son art.

Martin Thibeault et Myriam Dubois se spécialisent aussi dans la réalisation de portraits géants à l’effigie de personnalités connues, la production de murales, la sculpture et même le tatouage.

Les fresques sont peintes dans les vitrines de divers commerces de la région et d'ailleurs. Photo : courtoisie

On a fait des événements avec deux joueurs de la ligue nationale, Philippe Daneault, qu’on a peint en direct, et Samuel Girard, qui joue pour l’Avalanche. On fait des portraits, on fait un peu de tout. Il n’y a pas de limite vraiment , précise Martin Thibeault.

Chez Van Houtte, à Chicoutimi, les fresques de Noël exercent leur charme depuis maintenant huit ans.

C'est pour se mettre dans l’ambiance et peut-être mettre aussi les clients dans l’ambiance , fait valoir la gérante, Mélanie Simard.

Après avoir brossé le dernier trait dans la fenêtre du café, Martin et Myriam ont déménagé leurs pénates vers un concessionnaire automobile pour aller y installer sapins et lumières. Au terme d’un Noël passé en famille et d’un peu de répit, ils rouvriront leurs pots d’acrylique juste à temps pour la Saint-Valentin.