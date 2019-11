Qu'est ce qui détermine la valeur d'une œuvre d'art?

Que ce soit à Paris, Londres, New York ou Hong Kong, de grands collectionneurs, des galeristes et des représentants de musées se donnent rendez-vous au mois de novembre pour la saison des enchères d'automne afin de miser et d’échanger des œuvres d'art parfois d’une grande valeur. À Toronto, des enchères ont lieu cette semaine, organisées principalement par les trois maisons d’enchères Waddingtons, Colew Abbott et Heffel.

Une toile de Pablo Picasso, la Femme au chapeau, a ainsi été octroyée pour 9,1 millions de dollars lors d'une enchère de la maison Heffel à Toronto, la somme la plus élevée jusqu'ici dans des enchères au Canada pour une œuvre d'un artiste étranger.

Datée du 13 juin 1941, «Femme au chapeau» présente le portrait d’une jeune femme assise, portant un chapeau, dans le style cubiste pour lequel est reconnu l’artiste. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

La valeur réelle d’une œuvre?

Les consultants s'accordent sur le fait que les collectionneurs recherchent principalement des œuvres rares et de qualité. L’auteur de l’œuvre est un facteur déterminant dans l'évaluation d’une pièce. Toutefois, toutes les œuvres d’un artiste n’ont pas la même valeur. Par exemple, pour un Picasso, les œuvres de sa « période bleue » n’ont pas le même prix que celles issues du cubisme.

Alain Lacoursière, évaluateur et consultant indépendant, explique que certaines périodes sont plus significatives que d’autres.

La meilleure année de Jean-Paul Riopelle est 1952. Les œuvres créées entre 1951 et 1954 peuvent se vendre des millions de dollars. Les années après 1960 et 1970 perdent de la valeur. Les œuvres datant des années 1980 équivalent à la moitié du prix , illustre-t-il.

Une œuvre sans titre de l'artiste Jean Paul Riopelle. Photo : Radio-Canada

L’art contemporain de la période d’après-guerre est notamment très prisé en ce moment. Selon les principales maisons d’enchères à Toronto, l’art abstrait des années 1960 et 1970 a aussi la cote. Toutefois, une rare toile datant de 1850 pourrait très bien attirer les acheteurs.

L'œuvre «Basse messe, dimanche» de Jean Paul Lemieux. Photo : Radio-Canada

Comme une vente immobilière

Comme pour la vente d’une maison, la valeur réelle d’une œuvre, c’est-à-dire sa juste valeur marchande, sera évaluée selon plusieurs critères comme la taille — à l’image de la superficie d’une maison —, le style de l’œuvre ou la réputation d'un artiste — comme des quartiers qui sont plus prisés que d’autres. La période de conception de l’œuvre a également une incidence sur le prix, tout comme la date de construction d’une habitation. La restauration récente d’une œuvre contribuera à augmenter sa valeur, tout comme une récente rénovation d'une maison.

Une salle de la maison de vente aux enchères Heffel Fine Art. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, une toile représentant un paysage aura une certaine valeur, tandis qu’une autre illustrant un bâtiment vaudra plus, de même que si des personnages s'ajoutent au paysage et aux bâtiments, à l’image du nombre de chambres à coucher, de salles de bain et d’étages qui influent sur le prix d’une maison.

La juste valeur marchande est définie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) ainsi que les commissions des biens culturels provinciales. Ces évaluations sont celles qui seront par exemple utilisées par les compagnies d’assurances qui cherchent à évaluer la valeur réelle d’une œuvre en cas de perte, de vol ou de bris. Les maisons d’enchères et certaines galeries possèdent aussi leurs propres évaluateurs.

Plusieurs tableaux sont exposés dans une salle de la maison de vente aux enchères Cowley Abbott de Toronto. Photo : Radio-Canada

La juste valeur marchande ne change généralement pas d'une vente aux enchères à l'autre.

Toutefois, si toutes les œuvres d’un même artiste correspondant à une période spécifique prenaient toutes de la valeur, cela finirait par influer sur la juste valeur marchande.

Il arrive aussi qu’une œuvre soit vendue à un prix différent de la valeur réelle d’une œuvre.

La majorité des gens qui vont aux enchères à Toronto ne vont pas acheter surévalué , explique Alain Lacoursière. Il est arrivé que deux ou plusieurs acheteurs se battent pour une pièce et que le prix monte considérablement. Ça arrive occasionnellement seulement. On appelle ça un “échappé”, c'est rare ici au pays.

Les œuvres surévaluées ne seront pas revendues au prix de l'échappée lors de la prochaine vente dans quelques années.

Le tableau « Mountain Forms » du peintre ontarien Lawren Harris lors de son installation pour la vente aux enchères Heffel, à Toronto, en 2016. Photo : Radio-Canada / Deana Sumanac

En 2009, une toile du peintre canadien Lawren Stewart Harris, La vieille souche, lac Supérieur, atteignait la somme record de 3,51 millions de dollars, lors d'une vente aux enchères dirigée par la maison Heffel.

Quelques années plus tard, en 2016, un autre tableau du même artiste du « Groupe des Sept » fracassait à nouveau un record de vente d'art canadien, élevant la barre à plus de 11 millions de dollars.

Un marché canadien plus abordable?

Les œuvres mises aux enchères au pays sont majoritairement canadiennes, explique Holly Mazar-Fox, consultante et représentante indépendante dans le marché de l’art.

Le marché de l'art canadien pas nécessairement un marché d'aubaines, mais comme les Canadiens sont moins nombreux et dépenses généralement moins sur l'art, les prix sont plus bas , indique-t-elle.

Toronto, c'est pas New York. Alain Lacoursière, évaluateur consultant indépendant en matière d'œuvres d'art

Quand mes clients veulent vendre un Picasso, je ne leur suggérerai jamais de vendre au Canada avec une maison d'enchères. Je les envoie toujours à New York, ou Paris, ou Londres ou maintenant Hong Kong. Et je force [la maison d’enchères ] Sotheby's à le vendre à l'enchère dans la ville où il a le plus de chance de se vendre cher , renchérit Alain Lacoursière.

Avec les informations d'Isabelle Gobeil