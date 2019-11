Des verres gratuits pour les conducteurs désignés à Gatineau

Le projet CoDeBars a été lancé vendredi par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), qui n'est pas en mesure pour l'instant de dire quels bars, ni combien, y participent.

Le SPVG a repris le concept mis en place par le Service de police de Sherbrooke, au printemps 2017, dans le but d’encourager les gens à éviter de prendre leur voiture après avoir consommé de l’alcool.

Ça permet de valoriser le rôle du conducteur désigné, qui est normalement celui qui ne peut pas profiter de la soirée. Nous, on veut le valoriser, c’est un peu comme le héros de la soirée qui nous ramène à la maison en toute sécurité.

Le SPVG a investi 13 000 $ pour implanter le concept à Gatineau, fournissant bracelets et publicité. Les conducteurs désignés qui s’identifient comme tel à l’entrée des bars participants reçoivent un bracelet qu’ils doivent porter tout au long de la soirée. Ils doivent consommer leurs boissons sans alcool au même rythme que les autres membres de leur groupe.

Le bar-bistrot Le Troquet, dans le Vieux-Hull, est l'un des établissements qui offriront ce service.

C’est de faire réaliser à la clientèle qu'ils peuvent sortir quand même et qu’il peut y avoir quelqu’un qui prend le rôle ingrat d’être le conducteur désigné , croit le propriétaire, Éric Gaudreault. Pour nous, c’est de faire en sorte qu’ils se sentent bien et qu’il y ait une valorisation de ce rôle-là.

Le concept CoDeBars s’adresse surtout aux jeunes de 18 à 25 ans. Selon la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), 43 % des conducteurs de moins de 25 ans morts sur les routes du Québec avaient de l’alcool dans le sang au cours des cinq dernières années où les statistiques sont disponibles.

Mais Éric Gaudreault croit qu’il y a aussi du travail à faire pour sensibiliser les gens plus âgés.

C’est un message qui doit passer à tous, et ce que je vois, par expérience, c’est que c’est un message qui passe moins bien chez les plus vieux que chez les plus jeunes.

Éric Gaudreault, propriétaire du café Le Troquet