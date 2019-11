L’Ontario, chef de file du tourisme autochtone au pays

Le tourisme autochtone a le vent dans les voiles aux quatre coins du pays et l’Ontario ne fait pas exception. Selon l’Association touristique autochtone du Canada, un visiteur sur trois souhaite désormais vivre une telle expérience.

Le marché ontarien pour le tourisme autochtone ne suffit plus à combler la demande , affirme Kevin Eshkawkogan, président et directeur d'Indigenous Tourism Ontario (ITO), l'organisme qui aide les entrepreneurs en tourisme autochtone à s’adapter aux réalités d’un marché en pleine croissance.

Nous avons beaucoup d'entreprises autochtones en Ontario, mais devons les amener à un certain niveau afin qu'elles puissent répondre adéquatement à la demande du marché. C'est la prochaine étape , explique-t-il.

Il y a un intérêt et un marché grandissant pour les touristes qui veulent faire l'expérience d'un tourisme autochtone authentique , ajoute Sonia Graci, professeure associée spécialisée en tourisme autochtone à l’Université Ryerson.

Les entrepreneurs qui ne sont pas prêts [à affronter cette demande] vont être débordés. Kevin Eshkawkogan, président et directeur de l'ITO

2020, l’année du tourisme culinaire autochtone

L’ ITOIndigenous Tourism Ontario a tout récemment signé un protocole d’accord avec Destination Nord de l’Ontario pour promouvoir la croissance du tourisme autochtone au nord de la province et pour développer plus spécifiquement le tourisme culinaire autochtone.

Cela va redéfinir notre façon de raconter nos histoires en tant qu'Autochtones , explique Kevin Eshkawkogkogan. Ça va aussi changer la façon dont le tourisme autochtone est perçu sur de nombreux fronts.

Cette nouvelle stratégie devrait voir le jour en janvier.

2020 sera l’année du tourisme culinaire autochtone en Ontario Photo : Gracieuseté Ku’kum Kitchen

Retombées économiques et revitalisation culturelle

L’Ontario s’impose déjà comme un leader dans le tourisme autochtone. Le poids économique de l’industrie y surpasse celui du Québec, de la Colombie-Britannique et des Prairies.

Les activités liées au tourisme autochtone en Ontario contribuent à 622 M$ au PIB canadien selon l’Association touristique autochtone du Canada. En mai 2019, elle recensait plus de 558 entreprises et près de 13 000 emplois dans ce secteur en Ontario.

Le tourisme autochtone ontarien est le leader national pour la création d'emplois et sa contribution au PIB. Photo : Gracieuseté Tourisme Autochtone Canada / Tourisme Autochtone Ontario

La croissance économique générée par le tourisme autochtone a un impact important sur les communautés des Premières Nations qui se lancent dans ces activités, croit Kevin Eshkawkogkogan. Cette industrie stimule l’économie locale et la création d’emplois, favorisant l’embauche de personnes autochtones.

Les revenus générés par l’industrie peuvent les aider à faire face à des problèmes socioéconomiques auxquels sont parfois confrontées certaines communautés autochtones , indique Kevin Eshkawkogkogan.

C'est une partie de la solution. Nous faisons croître l'économie, mais nous nous aidons aussi à mieux y participer. Kevin Eshkawkogan, président et directeur de l'ITO

Le tourisme devient aussi une plateforme de choix pour les communautés autochtones qui veulent se raconter.

C'est l'occasion de partager notre culture avec les autres, mais aussi de partager nos histoires de notre point de vue, et d'apprendre qui nous sommes en tant que peuple. Ça a un grand impact sur les communautés , explique Kevin Eshkawkogan.

Le tourisme autochtone par les Autochtones permet aux communautés de célébrer leur identité grâce à la revitalisation de leurs traditions et de leurs coutumes. Photo : Gracieuseté Tourisme Autochtone Canada / Tourisme Autochtone Ontario

Se développer sans se compromettre

Certains aspirants exploitants touristiques ne désirent pas se conformer aux modèles d'entreprises traditionnels.

Robin Potts est coordonnatrice du programme au centre culturel anishinaabe Canoe House, dans la communauté de Bear Island. Un projet invite les membres de la Première Nation de Temagami à faire revivre leur culture grâce à différentes activités, comme la construction de canoës en écorce de bouleau.

Les Teme-Augama Anishinaabe sont des canoéistes. Nous avons toujours construit des canoës dans cette région. Robin Potts, coordonnatrice du programme à Canoe House

Durant l’été, l’endroit attire son lot de visiteurs et de curieux. Nous les renseignons sur notre histoire , explique Robin Potts.

Le centre culturel souhaite désormais aller plus loin et mettre sur pied une entreprise sociale qui offrirait diverses expériences aux touristes, comme des visites guidées en canoë. Notre plus grand défi est de développer un modèle d'entreprise sociale qui redonne à la communauté sans compromettre notre intégrité et notre identité , explique Robin Potts.

Le tourisme autochtone offre des expériences culturelles authentiques. Photo : Gracieuseté Wikwemikong Tourism

L’île Manitoulin, un exemple

Le développement touristique autochtone sur l'île Manitoulin peut servir d'exemple pour les communautés qui désirent se lancer dans cette industrie.

L’île compte la plus grande concentration d'entreprises touristiques autochtones en Ontario, dont plusieurs pionniers, comme la communauté de Wikwemikong et le voyagiste Great Spirit Circle Trail.

Dans les années 1990, des Anciens ont élaboré des lignes directrices pour développer le tourisme autochtone, tout en préservant l’intégrité culturelle des communautés de la région.