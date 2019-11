Diminution des stocks de propane : Davie met en place un plan de rationnement

Plusieurs entreprises du Québec ont été avisées par leur fournisseur de limiter leur consommation de propane en raison d’une diminution importante des stocks.

Le chantier maritime utilise le propane pour le chauffage de certaines de ses infrastructures et pour ses opérations, selon son vice-président aux affaires publiques, Frédérik Boisvert.

On a mis en place un plan de contingence. Chercher à consommer moins. Étirer notre consommation. On a reçu une notification de notre fournisseur il y a quelques jours pour nous dire que, la semaine prochaine, il ne serait pas en mesure de fournir.

À court terme, les difficultés d’approvisionnement pourraient forcer le chantier à utiliser de l’essence, plutôt que le propane. Ce n’est pas l’idéal, en pleine production, il y aurait un impact. On espère et on sent que ça commence à bouger sérieusement avant qu’on manque complètement de propane , indique M. Boisvert.

Vendredi, Québec a indiqué disposer de réserves de propane suffisantes pour assurer son approvisionnement au cours des prochains jours.

Lors d'une allocution, le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, a indiqué que les réserves québécoises comptaient quelque six millions de litres de propane à l'heure actuelle, et que des mesures avaient été adoptées pour répondre aux besoins urgents en priorité.