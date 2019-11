Les élus de Lévis ajustent leur salaire à la hausse

En plus de leur salaire annuel, les élus municipaux empochent une allocation de dépenses maximum de 16 767 $.

Ottawa impose depuis janvier cette allocation auparavant non imposable. Cette nouvelle loi fédérale a fait perdre entre 2100 $ et 3640 $ en rémunération net aux conseillers municipaux et au maire.

Le salaire des élus sera augmenté de 3000 $ à 7700 $ pour leur permettre de récupérer le manque à gagner.

Le règlement adopté par le conseil municipal de Lévis jeudi soir est rétroactif au 1er janvier 2019 et cet ajustement coûtera 95 000 $ par année à la Ville.

La semaine dernière, la Ville de Québec a adopté le même type de règlement pour compenser les membres du conseil municipal.