Retour en classe encore retardé de deux jours après l'incendie à Victor-Cormier

Les enfants resteront à la maison au moins jusqu'à mercredi.

Rappelons qu'un incendie au Pavillon Victor-Cormier de l'école l'Envol, survenu il y a une semaine, a forcé la commission scolaire à procéder à un réaménagement au pavillon l'Académie l'Assomption pour accueillir tous les élèves sous le même toit.

La directrice générale de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, Isabelle Godbout, explique que la relocalisation des élèves de Victor-Cormier au pavillon l'Académie l'Assomption demande beaucoup de gestion.

Isabelle Godbout, directrice générale de la Commission scolaire du Lac-Abitibi. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

On n'a pas complètement terminé les travaux pour l'aménagement physique, il reste encore des petites choses qui vont devoir être faites dans les prochains jours, rapporte-t-elle. Mais ce dont on se rend compte, aussi, c'est qu'on a des réflexions d'ordre pédagogique et d'ordre organisationnel à faire avec l'équipe au complet seront deux écoles qui vont fréquenté la même école. Donc, il faut arrimer: cercle de vie, façons d'intervenir, projets pédagogiques, il y a plein de choses qui doivent être discutées.

Si tout se déroule comme prévu, un retour progressif est prévu jeudi et vendredi prochains. Tous les élèves devraient être de retour en classe le lundi 2 décembre, après avoir manqué une dizaine de jours d'école.