Contamination au plomb : problème réglé à l’école Sainte-Bernadette

L'eau qui coule des buvettes de l'école Sainte-Bernadette située dans le secteur d’Arvida à Saguenay est désormais exempte de plomb. Les travaux de remplacement des conduites et des robinets ont permis de mettre fin au problème de contamination.

Il aura fallu un peu plus d'un an de travail pour régler la situation.

En septembre 2018, une analyse avait révélé la présence de plomb en solution qui atteignait jusqu'à 17 microgrammes par litre, alors que la norme de Santé Canada était de 10 microgrammes par litre à l'époque. Depuis, à peu près tout a été changé : l'entrée d'eau principale, les robinets, les buvettes où les enfants vont boire.

Les travaux évalués à 35 000 $ ont permis d’atteindre les résultats escomptés. Les dernières analyses révèlent des taux de plomb sous la norme qui est désormais de 5 microgrammes par litre.

Le directeur des ressources matérielles à la commission scolaire, Jean François Duckett, affirme que toute cette histoire a permis d'améliorer les façons d'agir dans de telles situations.

De l’expérience qu’on a eue à Sainte-Bernadette, nous avons élaboré un protocole beaucoup plus rigoureux qui nous a permis d’élaborer un plan d’action beaucoup plus détaillé et, effectivement, nous allons reprendre cette méthodologie-là advenant qu’une autre école ait du plomb dans l’eau.

Quant aux parents, pour qui aucun suivi n'avait été fait après l'automne 2018 concernant la situation à l'école Sainte-Bernadette, ils seront contactés en début de semaine prochaine. On leur confirmera alors que l'eau que boivent leurs enfants est désormais tout à fait sûre.

Le ministère de l'Éducation demande que l'eau soit testée dans toutes les écoles du Québec d'ici novembre 2020.