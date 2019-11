Se chauffer sans être dépendant de l'électricité

Les nombreuses et longues pannes d'électricité au début du mois ont poussé plusieurs consommateurs à se tourner vers les poêles et foyers.

L'expert en poêles et foyers du Rona Durand, Michel Marceau, raconte avoir observé une augmentation de l'achalandage pour la période.

Les clients souhaitent ainsi devenir moins dépendants du réseau électrique. Les foyers muraux et les poêles aux granules sont donc automatiquement éliminés des solutions potentielles.

Vient aussi la question environnementale. Après le premier épisode de smog hivernal, enregistré dimanche dernier à Québec, la pollution causée par les poêles à bois est montrée du doigt.

Entre le gaz naturel et le bois, lequel est le plus avantageux et le plus écologique? Maxime Denis en a discuté avec Michel Marceau.