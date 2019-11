Le PDG du CISSS de la Côte-Nord quittera ses fonctions

Marc Fortin a avisé les instances ministérielles qu’il ne renouvellerait pas son mandat au CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord.

Sa conjointe, Dyane Benoît, qui est également dans l’équipe de direction du CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux Côte-Nord, quittera elle aussi son poste en mars.

M. Fortin est en poste depuis le 1er avril 2015. Il avait été sélectionné pour le poste de PDGprésident directeur général du CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux Côte-Nord par le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette.

M. Fortin avait auparavant été directeur général du Centre de santé et de services sociaux d’Ahuntsic et de Montréal-Nord de 2004 à 2009 puis président-directeur général de l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides de 2009 à 2015.

L'annonce du départ de M. Fortin survient peu de temps après l’assemblée publique annuelle d’information du CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord. Le PDGprésident directeur général y avait notamment abordé le manque de médecins généralistes et avait critiqué l'attitude de certains commissaires de la commission Laurent.

Avec les informations de Nicolas Lachappelle