Organiser un spectacle-bénéfice à 11 ans

À 11 ans, Lili-Rose Plourde est parvenue à réunir 25 artistes pour le grand spectacle-bénéfice Tous ensemble qui aura lieu vendredi soir à New Richmond. La jeune fille espère ainsi remettre plus de 4500 $ à la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs.

Après 14 mois de travail, c’est le grand jour pour Lili-Rose Plourde. Entre les tests de son, les pratiques de chant et les derniers préparatifs, la jeune New-Richmondoise est en plein contrôle de ses moyens.

Je suis excitée, un peu stressée, mais je sais que ça va bien se passer , explique Lili-Rose qui va elle-même interpréter quelques chansons sur scène aux côtés de plusieurs artistes bien connus de la Baie-des-Chaleurs. Malgré son jeune âge, c’est une interprète aguerrie qui a déjà plusieurs prestations à son actif.

Artistes participant au spectacle-bénéfice Cédrik St-Onge

MLou (Marie-Lou Brière-Berthelot)

Lily of the Valley

Alex et Caro

Daniel Savoie

St-Mars

The Parkers

Guylaine Fournier et Claude Lamy

Lili-Rose Plourde fait partie de l'Ensemble vocal Tourelou de New Richmond et de la Petite École de la chanson de Petite-Vallée. Elle a participé à Trois-Pistoles en chansons. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

C’est lorsqu’elle était en 5e année que Lili-Rose Plourde s’est lancée dans cette grande aventure. Elle voulait allier sa passion pour le chant à une bonne cause.

Je voulais faire quelque chose de gros , dit-elle. Épaulée par ses parents, elle est allée à la rencontre du directeur de la salle de spectacle de New Richmond pour lui parler de son projet.

Après, explique celle qui est aujourd’hui en 6e année, on a commencé à chercher des commanditaires. Il fallait aussi recruter les artistes et trouver des jeunes bénévoles pour m’aider.

Vendredi matin, Lili-Rose et son équipe faisaient les derniers préparatifs sur la scène de la salle de spectacle Desjardins de New Richmond en vue du spectacle. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Pour éponger les coûts liés à la location de la salle, Lili-Rose a amassé 3200 $ en commandites avant l'événement, afin que le coût des billets soit entièrement remis à la Fondation Baie-des-Chaleurs, pour le département de pédiatrie.

J’ai décidé d’envoyer les fonds à cette association-là, explique-t-elle, parce j’ai une amie plus jeune que moi qui a déjà eu le cancer et mon cousin a déjà été malade. Ça me tient vraiment à cœur.

Et les artistes n’ont pas tardé à se joindre à la cause.

On a envoyé des lettres à plein d’artistes, se remémore Lili-Rose. On pensait qu’ils ne diraient pas tous oui, mais finalement tout le monde a accepté. J’étais vraiment contente!

Le spectacle s’appelle Tous ensemble, parce qu’il y a tellement une grosse communauté autour de ce spectacle-là. Lili-Rose Plourde, organisatrice du spectacle

Les jeunes bénévoles profitent de l'expérience pour s'initier aux arts de la scène et au travail des personnes qui travaillent en coulisse. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Lili-Rose s’est aussi entouré d’une demi-douzaine d’autres jeunes qui vont prêter main-forte bénévolement au personnel de spectacle pour assurer le bon déroulement de la soirée. Ces jeunes bénévoles sont également des passionnés de chant qui pourraient fort bien réserver des surprises au public.

Lili-Rose Plourde et son équipe espèrent que 200 personnes assisteront au spectacle Tous ensemble.