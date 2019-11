Le déploiement des bureaux de Services Québec s'accélère

Le gouvernement provincial annonce qu'il accélère l'ouverture des bureaux de Services Québec. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, indique que les 160 points de service seront ouverts d'ici l'été 2020 dans la province.

Un total de 80 centre locaux d'emploi seront transformés en bureaux de Services Québec d'ici là.

Il a précisé que la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont les deux régions administratives où tous les bureaux sont déjà ouvert. En Mauricie, il y a sept bureaux de Services Québec.

Selon le ministre, c'est un véritable changement de mentalité qui s'effectue pour favoriser l'offre de services aux citoyens.

Je le réitère, c’est une confirmation que la culture du service à la clientèle au gouvernement doit s’effectuer, dit Jean Boulet. On doit être plus efficace, on doit être en mesure de répondre à tous les besoins.

Le Québec compte actuellement 65 bureaux de Services Québec. Ces points de service se veulent des portes d’entrée des services gouvernementaux pour les citoyens et les entreprises.

Avec les informations de Rémi Authier