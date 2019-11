Identité des parents biologiques : des militants songent au contrôle judiciaire

Depuis un an et demi, les personnes adoptées peuvent faire une demande auprès de l'équipe centralisée Info-adoption pour connaître l'identité de leurs parents biologiques, des procédures mises en place après l'entrée en vigueur d'une loi provinciale.

Plus de 19 000 demandes ont été traitées, mais encore 26 000 sont toujours en traitement ou non traitées.

La présidente du Mouvement retrouvailles, Caroline Fortin Photo : Radio-Canada / Fanny Samson

Selon la présidente du Mouvement retrouvailles, Caroline Fortin, le système et inefficace et il plonge encore une fois les personnes adoptées dans l'ignorance.

Qui paie encore? C'est encore l'adopté, qui avait espérance qu'avec la loi 113, au bout de quelques mois, il aurait finalement l'identité de ses parents. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On parle d'année maintenant, on ne parle plus de mois, on parle d'années , déplore-t-elle.

Se tourner vers la justice

Caroline Fortin a rencontré il y a quelques semaines le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Elle demande que toutes les informations contenues dans les dossiers des personnes adoptées soient révélées, même si certaines informations ne sont pas validées.

Elle suggère notamment au gouvernement de faire signer une décharge de non-responsabilité, sans quoi elle compte se tourner vers la justice.

Si un avocat prend le dossier, il devra faire les vérifications d'usage, à savoir quelles sont les procédures, et selon la loi, est-ce que ça reflète vraiment ce qui est indiqué dans la loi , précise-t-elle.

Le Mouvement retrouvailles se donne quelques mois avant d’aller de l'avant avec un contrôle judiciaire.