Qui remplacera Kathleen Wynne? Les candidats ont jusqu'à ce soir pour être en lice

Le nouveau chef sera choisi à Mississauga lors du congrès à la direction du Parti les 6 et 7 mars prochain.

Ce seront des délégués élus par les membres qui détermineront qui succédera à Kathleen Wynne, qui avait démissionné à la suite de sa cuisante défaite contre le chef conservateur Doug Ford en 2018.

John Fraser est le chef intérimaire des libéraux.

Ils sont officiellement dans la course

Michael Coteau

Michael Coteau est candidat à la direction du Parti libéral de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Michael Coteau représente la circonscription de Don Valley-Est à Queen's Park.

Il est un ancien ministre des Services sociaux et communautaires, des Services à l'enfance et à la jeunesse, et du Tourisme, de la Culture et du Sport.

Il est député depuis 2011.

Steven Del Duca

Steven Del Duca est candidat à la direction du Parti libéral de l'Ontario Photo : Radio-Canada / Radio-Canada/Sophie Hautcoeur

Steven Del Duca était député de Vaughan de 2012 à 2018.

Il a notamment occupé le poste de ministre des Transports et ministre du Développement économique et de la Croissance.

Il a été défait aux dernières élections.

Kate Graham

Kate Graham s'était déjà présenté sans succès pour les libéraux dans une circonscription de la région de London en 2018. Photo : CBC / Kate Dubinski

Kate Graham était candidate libérale aux dernières élections provinciales dans la circonsciption de London Centre Nord.

Elle enseigne la politique à l'Université Western.

Mitzie Hunter

Mitzie Hunter, candidate à la direction du Parti libéral de l’Ontario Photo : Radio-Canada

Mitzie Hunter est députée à Queen's Park.

Elle représente une circonscription de l'est de Toronto, Scarborough-Guildwood.

Elle a été élue pour la première fois lors d'une élection partielle en 2013. Elle a été ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Alvin Tedjo

Alvin Tedjo est candidat à la direction du Parti libéral de l'Ontario Photo : Courtoisie / Équipe Alvin Tedjo

Alvin Tedjo était directeur des relations gouvernementales au Collège Sheridan et il a été conseiller du ministre de la Formation, des collèges et des universités.

Il a aussi été candidat aux élections de 2018 dans la circonscription de Oakville Nord-Burlington.

Procédures

Ces cinq candidats ont déjà soumis leur candidature et ont déjà reçu l'approbation du parti. Comme ils ont tous été candidats en 2018, une recherche de leurs antécédents avait déjà été faite.

Coût de la candidature: 100 000 dollars, dont 25 000 dollars sont remboursés si les candidats respectent tous les critères.

Si d'autres candidats soumettent leur documentation avant la fin de la journée, ils devront suivre un processus de vérification.

Leurs médias sociaux seront épluchés, ils devront se soumettre à une vérification de casier judiciaire, vérification de crédit, entre autres.

Le défi des libéraux

Le défi est immense. Les libéraux, qui n'ont remporté que 7 sièges lors des dernières élections générales, doivent choisir un chef qui saura les mener à la victoire en 2022.

La politologue Stéphanie Chouinard estime que tous les candidats auront à travailler fort pour prouver qu'ils ont une vision nouvelle à offrir.

Ils étaient tous candidats libéraux aux dernières élections et trois d'entre eux étaient des membres actifs de la dernière équipe au gouvernement.

La grande majorité des candidats, surtout ceux qui sont sérieux et qui ont de bonnes chances de l'emporter, ce sont des gens qui étaient au pouvoir lors du dernier gouvernement de Kathleen Wynne. C'est certain que ça ne fait pas trop renouveau comme message. Ce sera sûrement un défi. Stéphanie Chouinard, professeure adjointe au département des sciences politiques au Collège militaire royal du Canada

Le parti croit plutôt que l'expérience des candidats sera au contraire un atout. Jack Siegel, le directeur général du scrutin au parti estime que ceux qui ont servi sous l'ancien gouvernement ont fait partie d'une équipe qui a accompli beaucoup de choses pour cette province.

C'est un parti à reconstruire. Il va falloir tenter de regagner la confiance des Ontariens et la pente va être assez ardue si le prochain ou la prochaine chef(fe) compte réellement devenir première ministre ou premier ministre de l'Ontario. (...) Dans l'arrière garde du parti, il y a des gens extrêmement expérimentés. Ça risque de donner un bon coup de pouce à la personne qui va remplacer Monsieur Fraser. Stéphanie Chouinard, professeure adjointe au département des sciences politiques au Collège militaire royal du Canada

Ton et idées

Les candidats devront se soumettre à six débats organisés par le parti avant le congrès du mois de mars.

La politologue Stéphanie Chouinard estime qu'ils auront de la difficulté à se démarquer les uns des autres et prouver qu'ils peuvent faire progresser le parti puisqu'ils ont des antécédents similaires.

Elle note toutefois que le candidat Alvin Tedjo est sorti du lot en parlant de fusionner les conseils scolaires catholiques et laïc, une proposition délicate et controversée.

Le chef intérimaire du Parti libéral, John Fraser, s'attend à des débats animés et passionnés, dans le respect.

Je m'attends à des débats sains, des débat d'idées et des différences d'opinion. Vous allez voir des gens se traiter avec respect. On a accepté avec humilité le résultat qu'on a eu. Nous avons entendu votre message. Nous devons faire mieux. Nous devons écouter davantage. John Fraser, chef intérimaire du Parti libéral de l'Ontario

Lorsque le nouveau chef sera choisi en mars, il ou elle aura un peu plus de deux ans avant les prochaines élections pour se faire connaître, rebâtir le parti et préparer la prochaine stratégie.