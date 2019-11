Des honneurs individuels glissent entre les doigts des représentants des Roughriders

Le représentant des Tiger-Cats de Hamilton, Orlondo Steinauer, a été préféré à celui des Roughriders, Craig Dickenson, pour le titre de l’entraîneur-chef de l’année.

À sa première année en tant que pilote de la formation saskatchewanaise, Craig Dickenson a mené son équipe à une fiche de 13 victoires et 5 défaites. Il a aussi guidé les Roughriders vers le sommet de l’Association Ouest pour la première fois depuis 2009.

Le quart-arrière du Vert et Blanc, Cody Fajardo, a pour sa part échappé l’honneur prestigieux du joueur par excellence de la LCFLigue canadienne de football au profit du receveur de passe des Tiger-Cats, Brandon Banks.

Cody Fajardo a notamment amassé plus de 4300 verges par la passe, un sommet chez tous les quarts-arrière de la LCFLigue canadienne de football . Il a aussi lancé 18 passes de touché, en plus d’inscrire lui-même 10 touchés par la course.

Le quart-arrière des Roughriders, Cody Fajardo, a signé un nouveau contrat de deux ans avec l'équipe saskatchewanaise en octobre. Photo : La Presse canadienne / Kayle Neis

Finalement, le titre du joueur canadien par excellence a été décerné au joueur défensif des Alouettes de Montréal Henoc Muamba, qui a ainsi eu le dessus sur le représentant des Roughriders, Cameron Judge.

Ce dernier a connu une bonne saison avec l’équipe saskatchewanaise, réalisant 61 plaqués, dont 11 sur les unités spéciales. Il a aussi réussi 5 sacs du quart, 2 interceptions et un touché défensif en 17 rencontres cette saison.

À sa première saison avec les Roughriders en 2017 le secondeur Cameron Judge avait songé à prendre sa retraite après une sérieuse blessure. Photo : The Canadian Press / Mark Taylor

La saison 2019 de la LCFLigue canadienne de football prendra fin le 24 novembre alors que les Tiger-Cats de Hamilton et les Blue Bombers de Winnipeg s'affronteront pour l'obtention de la Coupe Grey.

La rencontre aura lieu au stade McMahon, le domicile des Stampeders de Calgary.

Avec les informations de Charles Lalande